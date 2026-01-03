Anunciado a las 17:11: la U oficializa el retorno de Eduardo Vargas tras 15 años de espera

El arribo de Eduardo Vargas a la Universidad de Chile es oficial. Tuvo que pasar una década y media, con una fallida negociación a mitad del 2025, para sellar el retorno de Turboman a la tienda azul.

El oriundo de Renca vuelve al club con el que consiguió la histórica Copa Sudamericana y un bicampeonato del Torneo Nacional, en aquel glorioso año 2011. En su largo periplo por diversos clubes del mundo, el segundo máximo goleador de la Roja vistió las camisetas del Napoli, Gremio, Valencia, Queens Park Rangers, Hoffenheim, Tigres de México, Atlético Mineiro, Nacional de Uruguay y Audax Italiano. Tras una breve aventura por el cuadro de La Florida, su segunda etapa en el Romántico Viajero es una realidad después de una extensa espera.

En las cuentas oficiales del club habían dado indicios a lo largo de todo el día, publicando videos con su llegada al Centro Deportivo Azul y con fotografías de la silueta del jugador. Y es que tal como había adelantado El Deportivo, el regreso de Vargas era cuestión de tiempo. Y lo cierto es que terminó por confirmarse de manera oficial este sábado a las 17:11 horas, en una especie de señal que da luces del dorsal que usará Turboman en esta campaña.

“17:11. El regalo prometido”, dice el posteo con el video de Vargas posando con la camiseta azul, y que hace referencia al apodo del superhéroe que aparece en famosa película de Arnold Schwarzenegger.

17:11

El regalo prometido. pic.twitter.com/I1R1GZ9ifP — Universidad de Chile (@udechile) January 3, 2026

Minutos más tarde, publicaron otro mensaje en el que le dan el cordial recibimiento: “Bienvenido a casa, Eduardo Jesús Vargas Rojas”.

Bienvenido a casa, Eduardo Jesús Vargas Rojas 🤘🏼 pic.twitter.com/5Ueu1TPTGe — Universidad de Chile (@udechile) January 3, 2026

El comunicado de la U

En el sitio web de la Universidad de Chile entregaron los detalles de la contratación de Vargas, quien se transforma en el primer refuerzo confirmado en la era de Francisco Meneghini como DT.

“Comenzamos el año con una noticia muy especial para toda la familia del Romántico Viajero: ¡Eduardo Vargas selló su regreso a nuestro Club! El delantero multicampeón con la U se suma a nuestro Primer Equipo para aportar toda su experiencia, categoría y capacidad goleadora pensando en los próximos desafíos. El histórico referente azul dejó una huella imborrable en el Club con su talento, explosividad y compromiso al representar nuestra camiseta. Hoy, con entusiasmo y convicción, le damos la bienvenida y le deseamos el mayor éxito este 2026″, parten diciendo.

En el escrito, desmenuzan la trayectoria del ariete de la Roja. “Formado en Cobreloa, debutó el 2006 en el fútbol chileno y su calidad rápidamente resonó en el panorama nacional. Su destino era brillar en los escenarios más importantes, llegando a la U en 2010. El resto es historia. En total, en sus dos temporadas junto al Romántico Viajero, disputó 79 partidos, marcando 31 goles, coronándose bicampeón del Torneo Nacional (Apertura – Clausura), además de la histórica Copa Sudamericana 2011, torneo en el que se mantiene como el máximo goleador en una sola edición con 11 goles. Tras liderar al Club a su primer título internacional, su nombre hizo eco más allá del horizonte, iniciando una extensa trayectoria en el extranjero: Napoli de Italia (2011-13), Valencia de España (2013-14), Queens Park Rangers de Inglaterra (2014-15), Hoffenheim de Alemania (2015-17), Club Tigres de México (2017-20), Gremio (2013) y el Atlético Mineiro (2020-24) de Brasil y Nacional de Uruguay (2025). Cabe destacar que su legado futbolístico también brilló en la Selección Chilena. Con 120 partidos y 45 goles, se transformó en uno de los jugadores más importantes de La Roja, siendo mundialista de Brasil 2014 y Bicampeón de América (2015 – 2016), torneos en los que fue el máximo goleador con 4 y 6 goles, respectivamente", complementan.

Por último, hacen un barrido por su breve incursión con los itálicos y le dejan los buenos deseos para este 2026. “Sin duda, al hablar de Eduardo Vargas sobran las palabras. Sus goles, títulos y calidad lo respaldan como una leyenda nacional. Consolidado, con mayor experiencia y madurez, este 2025 regresó al futbol chileno tras 14 años, compitiendo el último semestre en Audax Italiano, donde anotó cinco goles en 15 partidos. Estamos seguros de que contar con su categoría será un impacto tremendo para nuestro plantel y su calidad nos ayudará a luchar por todos nuestros objetivos este 2026. ¡Qué alegría tenerte de vuelta, Edu!“, cierran.