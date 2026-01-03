SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Gracias a un inspirado Declan Rice: Arsenal aguanta un triunfo clave ante Bournemouth y estira su ventaja en la cima

    A la espera del partido de Manchester City contra Chelsea, los Gunners se llevaron el partido ante los Cherrys con un trabajado 3-2 y sacaron ventaja de siete unidades.

    Vicente González 
    Vicente González
    Declan Rice

    Arsenal sacó adelante un duro partido para seguir durmiendo como líder de la Premier League por una semana más. Pese a iniciar en desventaja, los Gunners remontaron el marcador ante el Bournemouth y se sellaron un 3-2 clave en el Vitality Stadium.

    Estiraron la ventaja contra el Manchester City, que adeuda su cotejo de esta fecha ante el Chelsea. Los Ciudadanos se miden a los Blues este domingo, a las 14.30 horas.

    Triunfo vital

    Pese a la negativa seguidilla de resultados que arrastraban (10 partidos sin ganar), los Cherrys se las ingeniaron para complicar la faena del equipo de Mikel Arteta, que llegaba como sólido puntero tras la reciente goleada frente a Aston Villa.

    Adelantando las líneas desde el comienzo, el Bournemouth atosigó a los Gunners en la salida y llevó a la zaga a cometer una serie de errores no forzados. Precisamente, bajo esa presión fue que Gabriel Magalhaes cometió un fallo grosero que derivó en la apertura de la cuenta. El brasileño, en un intento de jugar un pase hacia el medio, no levantó la cabeza y se la regaló a su compatriota Evanilson, que prácticamente definió a portería vacía.

    El gol encendió las alarmas para un Arsenal que lucía extraviado en esos primeros 10 minutos. El elenco del cañón tuvo que remar desde atrás para encontrar la igualdad, porque sabe que cualquier tropiezo es un aliciente para que el Manchester City les ponga presión en la cima. Y, para su fortuna, tardaron poco: a los 16′, y tras una serie de rebotes en el área, Magalhaes tuvo su historia de redención al anotar el 1-1 con un fuerte zurdazo.

    La segunda mitad continuó con un desarrollo rocoso, con un Bournemouth decidido a contrarrestar en salidas rápidas por las bandas y con un Arsenal que, a pesar de no estar en su versión más prolija, seguía siendo el protagonista a la hora de generar las ocasiones más riesgosas.

    Con ese planteamiento más agresivo fue que los Gunners lograron marcar el tanto del desequilibrio. Algo merecido si se tenía en cuenta las intenciones entre el uno y el otro equipo. Así, a los 54′, Viktor Gyökeres aguantó un balón entre los centrales, el rebote le quedó a Martín Odegaard y el noruego jugó hacia el centro con Declan Rice, que la ajustó con jerarquía de forma rasante.

    El volante inglés había sido la gran ausencia del Arsenal en la victoria frente al Aston Villa, por una lesión en la rodilla. Incluso, su presencia estuvo en riesgo hasta último momento para este choque ante los Cherrys. Sin embargo, Arteta decidió apostar por él en la oncena y tuvo una gran recompensa, no solo por ese tanto, sino por la anotación que el ex West Ham realizó al 71′: en otra gran asociación de Odegaard, esta vez con Bukayo Saka, Rice se encontró con un centro atrás y definió con el arco a su disposición.

    La tercera diana parecía dictar sentencia para el triunfo cómodo de los londinenses, no obstante, el trámite entró en una nebulosa sobre el final cuando Eli Junior Kroupi descontó a los 76′, con un disparo desde fuera del área.

    Los nervios crecieron, pero, pese a los intentos de los rojinegros, los tres puntos se van de vuelta al Emirates Stadium. Con este 3-2, el Arsenal alcanzó las 48 unidades y estiró la ventaja con Aston Villa y Manchester City, que tienen 42 y 41, respectivamente. En la próxima fecha, en tanto, los londinenses se enfrentan al Liverpool el jueves 8 de enero.

    Premier League Arsenal Bournemouth Declan Rice

