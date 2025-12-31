El tenso cruce entre el Dibu Martínez e hinchas de Arsenal tras el triunfo por goleada de los Gunners

Emiliano Martínez fue protagonista en el triunfo de Arsenal sobre Aston Villa por la Premier League. En un duelo clave en el que los Gunners buscaban mantener el liderato de cara a 2026 ante la amenaza de Manchester City, el cuadro del cañón supo doblegar a sus rivales con claridad y acabó imponiéndose por 4-1.

El portero argentino facilitó la apertura de la cuenta a favor se los locales en el minuto 47. En ese momento Bukayo Saka sirvió un tiro de esquina desde el sector derecho del ataque. Allí, mientras el balón estaba en el aire, comenzaron los forcejeos en el área chica.

Martínez empujó a Gabriel Magalhaes para sacarlo de la zona, pero este se recuperó para saltar y anticiparse al salto del guardameta para convertir el 1-0 parcial.

Desde aquel momento todo fue más fácil para el Arsenal. Martín Zubimendi (52′) colocó el 2-0, Leandro Trossard marcó el tercero (69′) y Gabriel Jesús el cuarto (78′). El descuento llegó en los 90+4′ y fue obra de Watkins

Tras el pitazo final, Emiliano Martínez volvió a ser protagonista. Mientras el Aston Villa se dirigía a los camarines, los hinchas del Arsenal se burlaron del desempeño del arquero. Este, se dejó llevar y terminó encarando a los fanáticos mientras un asistente técnico lo intentaba alejar.

🤬🧤 La BRONCA del Dibu Martínez con los hinchas del Arsenal.



📹 X/JaikeS12 pic.twitter.com/uLJK8YqwZZ — TyC Sports (@TyCSports) December 31, 2025

Las críticas hacia el Dibu

Tras la victoria del Arsenal sobe el Aston Villa, la prensa inglesa no dejó pasar el fallo de Emiliano Martínez. Sky Sports, quien calificó al transandino con una nota 5, enfatizó que su fallo en la apertura de la cuenta “abrió las compuertas para que el Arsenal dominara el resto del encuentro”

“Aunque hizo una buena atajada a Odegaard después, el daño ya estaba hecho”, complementaron.

The Guardian, por su lado, escribió: “¡Qué golazo tan flojo y qué pésima jugada de Martínez! (…) Martínez niega con la cabeza, pero sin mucha convicción. Él, como cualquiera, sabrá que aleteó horriblemente en el córner de Saka. Y hay mucha gente encantada en la grada que también lo sabrá”.

A su vez, The Independent aseguró que “el Arsenal aprovechó la inseguridad de Martínez en el área chica durante el segundo tiempo para asegurar una victoria contundente en la lucha por el título”.

El próximo desafío del Aston Villa, en el que Martínez intentará redimirse, será contra Nottingham Forest. El duelo está programado para este sábado 3 de enero a partir de las 09.30 horas de Chile.

Ese mismo día, pero desde las 14.30 horas, Arsenal buscará registrar una nueva victoria cuando visite a Bournemouth.