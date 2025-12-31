SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Roberto Carlos es operado de urgencia en Brasil tras presentar problemas cardíacos

    El exfutbolista brasileño acudió por una trombosis en una pierna y los médicos detectaron una anomalía en el corazón que obligó a la intervención.

    Pablo Retamal V. 
    Pablo Retamal V.
    Foto: intermiamicf.com.

    El exfutbolista brasileño Roberto Carlos debió ser intervenido de urgencia en su país natal después de que se le realizaran unas pruebas médicas en las que se le detectaron problemas en el corazón. Si bien el exseleccionado se encuentra fuera de peligro, permanecerá en observación.

    Según los primeros reportes, el exfutbolista del Real Madrid había acudido al hospital para hacerse una resonancia en la pierna cuando se le detectó que un porcentaje alto de su corazón no funcionaba.

    A raíz de esto, se le debió implantar un catéter en la intervención que duró cerca de tres horas por algunas complicaciones en la misma, cuando se esperaba que fuera de unos 40 minutos.

    Desde el entorno del exjugador han dado señales de tranquilidad, pues Roberto Carlos ha estado evolucionando favorablemente, indicando que esto solo ha sido un susto. De todas maneras con el fin de cumplir los protocolos, los médicos seguirán observando como sigue.

    Preocupación total

    La noticia de la intervención de Roberto Carlos llamó rápidamente la atención en el mundo y especialmente en España, debido al impacto que tuvo el jugador en su paso por el Real Madrid.

    El brasileño es considerado una de las grandes leyendas que han vestido la camiseta merengue en la historia del club de la capital española tras estar presente en el equipo entre 1996 y 2007 tras arribar desde el Inter de Milán.

    En esos 11 años acumuló más de 500 partidos oficiales, consolidándose como una figura clave en el plantel conocido como los galácticos.

    Junto al Madrid sumó tres Copas de Europa (1998, 2000 y 2002), cuatro Ligas, dos Copas Intercontinentales, entre otros títulos. También fue incluido en el once ideal de la FIFA, lo que lo posicionó como uno de los laterales izquierdos más premiados.

    Además, junto a su selección estuvo presente en más de 120 partidos, destacando la Copa del Mundo conseguida en el Mundial de Corea y Japón 2002. Junto al Scratch también quedó marcado el golazo de tiro libre que le marcó a Francia en 1997.

