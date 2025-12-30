El grosero error de Dibu Martínez que pavimentó la goleada de Arsenal sobre Aston Villa

Era un duelo clave en la cima de la Premier League. Por la fecha 19, Arsenal recibía a Aston Villa, el primero ante el tercero en la tabla de posiciones. Los Gunners buscaron en la primera parte, pero se fueron sin goles al descanso. Al inicio del complemento tuvieron premio, pero de una manera sorprendente: con un regalo del arquero argentino Dibu Martínez.

A los 47 minutos, Bukayo Saka sirvió un tiro de esquina desde la derecha. En el momento en que el balón iba en el aire, comenzaron los forcejeos en plena área chica. Incluso el meta transandino empujó hacia adelante al defensor brasileño Gabriel Magalhaes para intentar sacarlo de la acción.

Sin embargo, no contaba con que Magalhaes se iba a recuperar, saltó, entorpeció la mala salida de Dibu y le ganó en en la altura para marca la apertura de la cuenta para los dirigidos por Mikel Arteta.

¡GOL DEL ARSENAL! Dibu Martínez no pudo despejar y Gabriel Magalhaes marca el 1-0 de los Gunners vs. Aston Villa.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9zwZ6ZYNv0 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 30, 2025

Fue el inicio del derrumbe

Tras ese tanto, Aston Villa no tuvo reacción dentro de la cancha y el elenco de Londres aprovechó las regalías. Rápidamente Martín Zubimendi (52′) colocó el 2-0, Leandro Trossard marcó el tercero (69′) y Gabriel Jesús el cuarto (78′). El descuento para el 4-1 definitivo fue obra de Watkins (90+4′).

El resultado genera que los de Mikel Arteta lleguen a los 45 puntos en la Premier League y que ahora tengan una distancia de seis puntos con Aston Villa, que continúa tercero en la tabla. En tanto, el segundo es Manchester City con 40 unidades. Este jueves 1 de enero disputará su duelo de la fecha 19 ante Sunderland.