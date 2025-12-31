El desconocido llamado de Jorge Sampaoli en la U a exdelantero de Colo Colo: “Fue para el equipo que ganó la Sudamericana”

El título de la Copa Sudamericana de Universidad de Chile sigue manteniendo episodios desconocidos. Pese a que han transcuriddo 14 años, lo cierto es que algunos elementos recién se están dando a conocer. Uno fue un sorpresivo llamado de Jorge Sampaoli a Daúd Gazale, justo cuando el casildense estaba estructurando el plantel que, finalmente, alcanzó la gloria subcontinental.

La charla entre ambos fue dada a conocer por el exdelantero. “Antes de llegar a Universidad Católica, estaba en conversaciones con la U, Sampaoli me había llamado cuando hizo el equipo que ganó la Copa Sudamericana”, reveló en su estadía en el reality Mundos Opuestos 3.

En ese momento, Gazale jugaba en Colo Colo. El salto representaba pasar al archirrival de los albos. Finalmente no ocurrió como tal, pero si firmó por otro de sus principales contrincantes: “Yo le dije que sí a Sampaoli, pero no habíamos hablado del sueldo. Cuando quedaba un día, llamé a un dirigente de la U, que no diré su nombre, lo llamé todo el día pero no le salía mi número porque él estaba fuera de Chile. Entonces, no hubo caso. Justo estaba hablando con Tati Buljubasich y ahí firmé por Católica”.

Daúd Gazale en Colo Colo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El paso del ariete a la UC estuvo marcado por una comunicación fallida. “Al día siguiente de firmar por Católica me escribió el dirigente de la U y yo le dije: ‘Te llamé todo el día y no hubo respuesta’. El dirigente me respondió: ‘Era mi cumpleaños, no le respondí a nadie’. Al final, hubo una descoordinación”, complementó Gazale.

Pese a que pudo formar parte del plantel que ganó la Sudamericana y luego llegó a semifinales de la Copa Libertadores, el atacante asegura que no se arrepiente de haber firmado por el elenco de San Carlos de Apoquindo. “No me arrepiento de haber llegado a Católica, porque es un club hermoso y salimos campeones de la Copa Chile. Me tocó anotar en esa final, así que tengo recuerdos muy lindos de mi paso por Católica”, dijo.

La estadía de Gazale en el equipo precordillerano fue irregular. En total, anotó seis goles en 31 partidos. En Colo Colo no tuvo mayor suerte en lo individual, entre 2008 y 2011 disputó 52 duelos y marcó nueve veces, pero en lo colectivo logró sumar los títulos del Clausura 2008 y Clausura 2009.