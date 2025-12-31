SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El desconocido llamado de Jorge Sampaoli en la U a exdelantero de Colo Colo: “Fue para el equipo que ganó la Sudamericana”

    Mientras armaba el plantel que logró conquistar el título internacional, el DT casildense buscó llevar a un atacante con pasos por el Cacique y la UC.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El desconocido llamado de Jorge Sampaoli a exdelantero de Colo Colo: “Fue para el equipo que ganó la Copa Sudamericana”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El título de la Copa Sudamericana de Universidad de Chile sigue manteniendo episodios desconocidos. Pese a que han transcuriddo 14 años, lo cierto es que algunos elementos recién se están dando a conocer. Uno fue un sorpresivo llamado de Jorge Sampaoli a Daúd Gazale, justo cuando el casildense estaba estructurando el plantel que, finalmente, alcanzó la gloria subcontinental.

    La charla entre ambos fue dada a conocer por el exdelantero. “Antes de llegar a Universidad Católica, estaba en conversaciones con la U, Sampaoli me había llamado cuando hizo el equipo que ganó la Copa Sudamericana”, reveló en su estadía en el reality Mundos Opuestos 3.

    En ese momento, Gazale jugaba en Colo Colo. El salto representaba pasar al archirrival de los albos. Finalmente no ocurrió como tal, pero si firmó por otro de sus principales contrincantes: “Yo le dije que sí a Sampaoli, pero no habíamos hablado del sueldo. Cuando quedaba un día, llamé a un dirigente de la U, que no diré su nombre, lo llamé todo el día pero no le salía mi número porque él estaba fuera de Chile. Entonces, no hubo caso. Justo estaba hablando con Tati Buljubasich y ahí firmé por Católica”.

    Daúd Gazale en Colo Colo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El paso del ariete a la UC estuvo marcado por una comunicación fallida. “Al día siguiente de firmar por Católica me escribió el dirigente de la U y yo le dije: ‘Te llamé todo el día y no hubo respuesta’. El dirigente me respondió: ‘Era mi cumpleaños, no le respondí a nadie’. Al final, hubo una descoordinación”, complementó Gazale.

    Pese a que pudo formar parte del plantel que ganó la Sudamericana y luego llegó a semifinales de la Copa Libertadores, el atacante asegura que no se arrepiente de haber firmado por el elenco de San Carlos de Apoquindo. “No me arrepiento de haber llegado a Católica, porque es un club hermoso y salimos campeones de la Copa Chile. Me tocó anotar en esa final, así que tengo recuerdos muy lindos de mi paso por Católica”, dijo.

    La estadía de Gazale en el equipo precordillerano fue irregular. En total, anotó seis goles en 31 partidos. En Colo Colo no tuvo mayor suerte en lo individual, entre 2008 y 2011 disputó 52 duelos y marcó nueve veces, pero en lo colectivo logró sumar los títulos del Clausura 2008 y Clausura 2009.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileColo ColoJorge SampaoliDaúd Gazale

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial

    Ante incendios forestales: las recomendaciones del Minsal para enfrentar los riesgos del humo producido por siniestros

    Paula Urenda dejará la gerencia de la Cámara Chilena de la Construcción luego de siete años en el cargo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Temblor hoy, miércoles 31 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 31 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Ante incendios forestales: las recomendaciones del Minsal para enfrentar los riesgos del humo producido por siniestros
    Chile

    Ante incendios forestales: las recomendaciones del Minsal para enfrentar los riesgos del humo producido por siniestros

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Año Nuevo en Valparaíso: se espera que alrededor de 300 mil vehículos lleguen hasta la región

    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial
    Negocios

    Ni Google ni Nvidia ni ChatGpt: este es el silencioso “dueño” del tablero global donde descansa la inteligencia artificial

    Paula Urenda dejará la gerencia de la Cámara Chilena de la Construcción luego de siete años en el cargo

    Los 10 negocios de 2025 que quedaron en la memoria

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista
    Tendencias

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Las operaciones de EEUU en Siria que provocaron la muerte de 7 miembros de ISIS y permitieron arrestar a combatientes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    El tenso cruce entre el Dibu Martínez e hinchas de Arsenal tras el triunfo por goleada de los Gunners
    El Deportivo

    El tenso cruce entre el Dibu Martínez e hinchas de Arsenal tras el triunfo por goleada de los Gunners

    La defensa de Colo Colo recupera la garra charrúa: los albos anuncian a Joaquín Sosa

    Con Pulgar en la oncena ideal: Arrascaeta arrasa con Messi y se anota como el nuevo Rey de América

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire
    Cultura y entretención

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”
    Mundo

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    La ONU aprueba un presupuesto con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina