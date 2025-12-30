Unión Española y Deportes Iquique fueron los peores equipos de la última temporada en la Liga de Primera. El castigo para ambos es el que habitualmente reciben las escuadras de peor desempeño: la pérdida de categoría. O debería serlo. Hispanos y Dragones Celestes no se resignan. Encontraron una interpretación reglamentaria que favorecería su permanencia en la categoría de honor y se aferran con todo lo que tienen al alcance a la posibilidad de la salvación. Poco les importa que sea por secretaría.

Estas horas son cruciales. El directorio de la ANFP se reunirá para resolver el reclamo interpuesto por ambos clubes, aunque todo indica que ni siquiera esa instancia será definitiva. El club de colonia y el nortino están atrincherados para defender no solo la categoría deportiva, sino, además, los millonarios ingresos que reciben por pertenecer a lo más selecto del fútbol nacional.

Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique

Cada parte juega sus cartas. El directorio que preside Pablo Milad convocó a una reunión telemática. La decisión es estratégica. En principio, por la intensidad que implican las actividades de cierre de año y otro tanto por la posibilidad de mantener un diálogo más controlado, ante una materia que se presume que generará un debate álgido.

Unión e Iquique se preparan para ir a la guerra en el plano jurídico. Jorge Segovia, de hecho, abrió la posibilidad de extender el conflicto más allá del alcance estrictamente deportivo. "Presentamos un reclamo por incumplimiento del Reglamento. El Reglamento está por encima de las Bases, y está para cumplirse. Si recibimos un portazo de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema", dijo el empresario español a El Deportivo. ¿Por qué no acudir al máximo tribunal deportivo? Porque habitualmente la instancia aborda controversias derivadas de dictámenes emanados de órganos jurisdiccionales y no de interpretaciones reglamentarias.

Los nortinos están dispuestos a defender un eventual daño patrimonial, exigiendo la diferencia en el pago de la cuota por derechos de televisión que les correspondería por permanecer en Primera.

En Peñalolén, la declaración no cayó bien. Se interpretó como un intento directo de presión sobre la mesa que encabeza Milad. Es más. En Quilín están decididos a dar un paso drástico si ambos clubes persisten en la intención de judicializar la disputa: llevarlos a la FIFA. En Zúrich aborrecen (y sancionan duramente) las intromisiones ajenas en materias estrictamente deportivas.

La decepción hispana tras consumarse el descenso (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

En la asociación prima el criterio de que el mecanismo de descenso para la actual temporada era ampliamente conocido. Y, fundamentalmente, que la razón que esgrimen los clubes descendidos es extemporánea e improcedente. “Ese acuerdo de los tres años de promedio se tomó en 2024 y perduró por años, pero quedó completamente derogado cuando ya fueron 16 equipos”, explican internamente. “Hace 20 años que no se aplica ese artículo”, añaden.

Informe e interpretaciones

La ANFP encargó un informe jurídico respecto de cómo zanjar el conflicto. La Secretaría Ejecutiva, a cargo de Juan Eduardo Vega, es el departamento encargado de conocer la materia y trasladar sus conclusiones al directorio que encabeza Pablo Milad. En Quilín se aferran a las bases del campeonato, que establecen que la competencia en la categoría de honor la integran 16 equipos, lo que invalidaría la alusión al reglamento que esgrimen Unión e Iquique para seguir en Primera. La razón más poderosa, eso sí, está en los estatutos, que reafirman la convicción y que constituyen el máximo cuerpo legal en el balompié nacional. Según esta postura, el reglamento, aprobado en junio de 2024, quedó parcialmente desactualizado tras la entrada en vigencia de los nuevos estatutos.

¿A qué se apegan Unión e Iquique? "La aplicación jerárquica del Reglamento sobre las Bases se ratifica expresamente por el artículo 4° de los Estatutos de la ANFP, especialmente, en su punto 4.1, inciso 1° y su letra b; y por el Reglamento de ANFP en sus artículos 90 y 91 del mismo", consigna la carta que ambos clubes hicieron llegar al directorio.

Ahí se arma el enredo. "“Para determinación de los clubes que automáticamente descenderán de Primera División a Primera B, se observarán las siguientes reglas: finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueran los menores”, señala el Reglamento. La interpretación de hispanos e iquiqueños es que, en esa situación, quienes caerían a la segunda categoría en la temporada 2025 serían La Serena (0,9 de promedio) y Limache (1,03). Más adelante está Unión La Calera (1,11). Unión tiene 1,16 e Iquique 1,20. “Es un descaro”, contestaron papayeros y limachinos a El Deportivo.

Una sesión del Consejo de Presidentes (Foto: Comunicaciones ANFP)

El artículo 91º puede ser otro elemento clave. “Las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento”, sostiene. Jorge Segovia, el dueño de los hispanos, manifestó su postura en la red social X. “Estamos estudiando el tema, pero el Reglamento parece que es muy claro”.

Este último punto del reglamento es contradictorio con las bases. “El Campeonato considerará una tabla de posiciones, que contabilizará los puntos obtenidos en los partidos que se disputen durante el Campeonato Nacional Temporada 2025. Al término del Campeonato descenderán dos clubes en el siguiente orden: i) Primer descendido: el último lugar de la tabla de posiciones; ii) Segundo descendido: el penúltimo lugar de la tabla de posiciones”, establece las últimas.