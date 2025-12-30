SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique

    Hispanos y Dragones Celestes se resisten a dejar la Primera División. Deportivamente, fueron los peores del año. Sin embargo, encontraron un resquicio en la incongruencia entre las bases y el reglamento. En Quilín anteponen otro cuerpo jurídico, aunque la batalla puede escalar.

    Por 
    Christian González
     
    Matías Parker
    Unión Española y Deportes Iquique buscan quedarse en la Liga de Primera por la vía administrativa. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Unión Española y Deportes Iquique fueron los peores equipos de la última temporada en la Liga de Primera. El castigo para ambos es el que habitualmente reciben las escuadras de peor desempeño: la pérdida de categoría. O debería serlo. Hispanos y Dragones Celestes no se resignan. Encontraron una interpretación reglamentaria que favorecería su permanencia en la categoría de honor y se aferran con todo lo que tienen al alcance a la posibilidad de la salvación. Poco les importa que sea por secretaría.

    Estas horas son cruciales. El directorio de la ANFP se reunirá para resolver el reclamo interpuesto por ambos clubes, aunque todo indica que ni siquiera esa instancia será definitiva. El club de colonia y el nortino están atrincherados para defender no solo la categoría deportiva, sino, además, los millonarios ingresos que reciben por pertenecer a lo más selecto del fútbol nacional.

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique

    Cada parte juega sus cartas. El directorio que preside Pablo Milad convocó a una reunión telemática. La decisión es estratégica. En principio, por la intensidad que implican las actividades de cierre de año y otro tanto por la posibilidad de mantener un diálogo más controlado, ante una materia que se presume que generará un debate álgido.

    Unión e Iquique se preparan para ir a la guerra en el plano jurídico. Jorge Segovia, de hecho, abrió la posibilidad de extender el conflicto más allá del alcance estrictamente deportivo. "Presentamos un reclamo por incumplimiento del Reglamento. El Reglamento está por encima de las Bases, y está para cumplirse. Si recibimos un portazo de la ANFP, acudiremos a los tribunales de justicia. No iremos al TAS. Esperamos no tener que llegar a eso y que se entregue una solución razonable a este problema", dijo el empresario español a El Deportivo. ¿Por qué no acudir al máximo tribunal deportivo? Porque habitualmente la instancia aborda controversias derivadas de dictámenes emanados de órganos jurisdiccionales y no de interpretaciones reglamentarias.

    Los nortinos están dispuestos a defender un eventual daño patrimonial, exigiendo la diferencia en el pago de la cuota por derechos de televisión que les correspondería por permanecer en Primera.

    En Peñalolén, la declaración no cayó bien. Se interpretó como un intento directo de presión sobre la mesa que encabeza Milad. Es más. En Quilín están decididos a dar un paso drástico si ambos clubes persisten en la intención de judicializar la disputa: llevarlos a la FIFA. En Zúrich aborrecen (y sancionan duramente) las intromisiones ajenas en materias estrictamente deportivas.

    La decepción hispana tras consumarse el descenso (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    En la asociación prima el criterio de que el mecanismo de descenso para la actual temporada era ampliamente conocido. Y, fundamentalmente, que la razón que esgrimen los clubes descendidos es extemporánea e improcedente. “Ese acuerdo de los tres años de promedio se tomó en 2024 y perduró por años, pero quedó completamente derogado cuando ya fueron 16 equipos”, explican internamente. “Hace 20 años que no se aplica ese artículo”, añaden.

    Informe e interpretaciones

    La ANFP encargó un informe jurídico respecto de cómo zanjar el conflicto. La Secretaría Ejecutiva, a cargo de Juan Eduardo Vega, es el departamento encargado de conocer la materia y trasladar sus conclusiones al directorio que encabeza Pablo Milad. En Quilín se aferran a las bases del campeonato, que establecen que la competencia en la categoría de honor la integran 16 equipos, lo que invalidaría la alusión al reglamento que esgrimen Unión e Iquique para seguir en Primera. La razón más poderosa, eso sí, está en los estatutos, que reafirman la convicción y que constituyen el máximo cuerpo legal en el balompié nacional. Según esta postura, el reglamento, aprobado en junio de 2024, quedó parcialmente desactualizado tras la entrada en vigencia de los nuevos estatutos.

    ¿A qué se apegan Unión e Iquique? "La aplicación jerárquica del Reglamento sobre las Bases se ratifica expresamente por el artículo 4° de los Estatutos de la ANFP, especialmente, en su punto 4.1, inciso 1° y su letra b; y por el Reglamento de ANFP en sus artículos 90 y 91 del mismo", consigna la carta que ambos clubes hicieron llegar al directorio.

    Ahí se arma el enredo. "“Para determinación de los clubes que automáticamente descenderán de Primera División a Primera B, se observarán las siguientes reglas: finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueran los menores”, señala el Reglamento. La interpretación de hispanos e iquiqueños es que, en esa situación, quienes caerían a la segunda categoría en la temporada 2025 serían La Serena (0,9 de promedio) y Limache (1,03). Más adelante está Unión La Calera (1,11). Unión tiene 1,16 e Iquique 1,20. “Es un descaro”, contestaron papayeros y limachinos a El Deportivo.

    Una sesión del Consejo de Presidentes (Foto: Comunicaciones ANFP)

    El artículo 91º puede ser otro elemento clave. “Las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento”, sostiene. Jorge Segovia, el dueño de los hispanos, manifestó su postura en la red social X. “Estamos estudiando el tema, pero el Reglamento parece que es muy claro”.

    Este último punto del reglamento es contradictorio con las bases. “El Campeonato considerará una tabla de posiciones, que contabilizará los puntos obtenidos en los partidos que se disputen durante el Campeonato Nacional Temporada 2025. Al término del Campeonato descenderán dos clubes en el siguiente orden: i) Primer descendido: el último lugar de la tabla de posiciones; ii) Segundo descendido: el penúltimo lugar de la tabla de posiciones”, establece las últimas.

    Más sobre:Unión EspañolaDeportes IquiqueFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo

    Kaiser llega a La Moneda chica de Kast con sus “líneas rojas” para pertenecer al futuro gobierno

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Decomisan más de 500 kilos de marihuana de vehículo en la Región de Valparaíso: dos sujetos fueron detenidos

    Senador Gahona (UDI) se muestra contrario a modificar ley de aborto en tres causales: “Para mí es un tema zanjado”

    Lo más leído

    1.
    Con Juan Martín Lucero entre las prioridades: la lista de posiciones que Paqui Meneghini pidió reforzar en la U

    Con Juan Martín Lucero entre las prioridades: la lista de posiciones que Paqui Meneghini pidió reforzar en la U

    2.
    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    3.
    La mano de Pellegrini: joya argentina del Betis dispara su valor y encandila a Scaloni y a los grandes de Europa

    La mano de Pellegrini: joya argentina del Betis dispara su valor y encandila a Scaloni y a los grandes de Europa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 30 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes
    Chile

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes

    Kaiser llega a La Moneda chica de Kast con sus “líneas rojas” para pertenecer al futuro gobierno

    Decomisan más de 500 kilos de marihuana de vehículo en la Región de Valparaíso: dos sujetos fueron detenidos

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo
    Negocios

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo

    Tasa de desempleo vuelve a subir después de tres meses y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo
    Tendencias

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique
    El Deportivo

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron
    Cultura y entretención

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana