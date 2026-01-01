Celebra el Arsenal: Manchester City y Liverpool decepcionan en sus primeros encuentros del año y se alejan del líder

La goleada del Arsenal al Aston Villa obligaba al Manchester City a ganar su compromiso ante el Sunderland, si es que quería seguir pisándole los talones al puntero de la Premier League.

Por lo mismo, los dirigidos por Pep Guardiola salieron con todo en los primeros minutos, sin embargo los pupilos de Régis Le Bris no sólo resistieron, también crearon peligro en el arco protegido por Gianluigi Donnarumma. El mismo que no sólo tapó ocasiones en el inicio, también mantuvo el cero cuando Eliezer Mayenda remató al primer palo en el minuto 54.

El City respondió con desesperación y Omar Alderete impidió el gol con un cabezazo salvador en el minuto 70. Y tres minutos después, Joško Gvardiol estrelló su remate en el primer palo. Lo que vino después fueron intentos desesperados de los ciudadanos por anotar el tanto de la victoria y una fiera muralla de los locales que terminaron jugando con sus 10 hombres de campo en área propia.

Con este resultado, los Gunners siguen primeros con 45 puntos y el City se alejó cuatro unidades, pero se mantiene segundo con 41 positivos.

El Liverpool enfrentó al Leeds en su primer partido de este 2026. Foto: @LFC.

Liverpool no pudo con la muralla del Leeds

En los otros encuentros de la jornada festiva, destacaba el compromiso del Liverpool con la otrora escuadra de Marcelo Bielsa, Leeds. Los rojos necesitaban ganar para seguir a la caza de los punteros y en el papel, parecía que los tres puntos se quedarían de manera fácil en casa.

Pero los blancos de Yorkshire no estaban dispuestos a ser la piñata de la fiesta y con un 3-5-2 lograron contrarrestar el poder ofensivo de los dirigidos por Arne Slot. Y hasta pudieron ganar el partido, cuando en el minuto 81 Calvert-Lewin marcó la apertura de la cuenta, pero fue anulada su conquista por una milimétrica posición de adelanto.

Finalmente y con una marcada línea de 5 en el área chica y otra de 4 en el punto penal, los visitantes mantuvieron el cero en el marcador y rescataron un punto en su lucha por no descender y Liverpool se quedó estancado en el cuarto lugar con 33 unidades.

En otros partidos de la jornada, el Crystal Palace igualó a un gol con el Fulham y ambos quedaron en la casilla 9 y 10 con 27 unidades. Por su parte, Tottenham no despega y consigue un amargo empate a cero en su visita a Brentford.