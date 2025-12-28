El nuevo berrinche de Pep Guardiola con un camarógrafo tras el triunfo del Manchester City ante Nottingham Forest

Aunque el Manchester City ganó, Pep Guardiola sigue mostrando su molestia con la prensa británica. En el triunfo por 2-1 de los Ciudadanos ante el Nottingham Forest, que los sigue colocando como escoltas del Arsenal en la Premier League, el DT catalán protagonizó un nuevo berrinche con un camarógrafo que quiso captar el momento de los festejos con sus pupilos e hinchas.

En la transmisión oficial de la liga inglesa, se percibe al otrora entrenador del Barcelona acercándose a la grada en la que estaban los fanáticos mancunianos y cómo se enfada cuando operador de cámara se interpuso en su camino.

En esa misma secuencia, el español se detuvo en seco con un gesto de pocos amigos, con una mirada fulminante que no tardó en dar la vuelta al mundo por las redes sociales. Después de un breve instante de tensión y varios ademanes de fastidio, Pep continuó con su recorrido hacia las gradas para corresponder el cariño de los aficionados, quienes lo vitorearon con un entusiasmo desbordante.

Pep Guardiola is not happy with the cameraman. 😂

pic.twitter.com/egQgik1IoA — TheScreenshotLad (@thescreenlad) December 27, 2025

Esta situación trae a la memoria un reciente episodio de fastidio que vivió Guardiola, tras una derrota de los Ciudadanos ante el Newcastle United, en St. James Park. En aquel momento, el ibérico estalló con aún más fervor por un cruce con un camarógrafo e, incluso, tuvo que salir a pedir disculpas públicas en señal de arrepentimiento. “Me siento avergonzado cuando lo veo. No me gusta y pido disculpas al operador de cámara. Con 1000 partidos como entrenador no soy una persona perfecta y cometo errores. Solo defiendo a mi equipo y a mi club. Quiero defender a mi equipo y a mi club, no hay ninguna duda”, confesó el DT en una conferencia de prensa del 25 de noviembre.

Más allá de los constantes enojos, el catalán cambió el semblante durante este sábado y no pudo esconder su alegría por la importante victoria en la casa del Forest. De hecho, hasta bromeó con los medios deportivos: “Solo quiero decir que todos los kilos que gané en Navidad, ya los perdí”.

Ahora, el City de Guardiola se prepara para seguir a la caza de los Gunners en la cima. Visitan al Sunderland el jueves 1 de enero, mientras que los londinenses intentarán no ceder terreno frente al sorprendente Aston Villa, que está tercero a solo tres unidades de la punta.