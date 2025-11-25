Pep Guardiola ofrece disculpas tras el incidente protagonizado en la Premier League: “Me siento avergonzado”

El técnico del Manchester City ofreció disculpas después del incidente que tuvo con un camarógrafo en la derrota del Manchester City contra Newcastle en la Premier League.

Aquella situación ocurrió justo después de que tuviera una discusión con Bruno Guimaraes. En la acción, acabó quitándole los audífonos que tenía puesto el operador para decirle unas palabras de mal modo.

“Me siento avergonzado cuando lo veo. No me gusta y pido disculpas al operador de cámara. Con 1000 partidos como entrenador no soy una persona perfecta y cometo errores. Solo defiendo a mi equipo y a mi club. Quiero defender a mi equipo y a mi club, no hay ninguna duda”, reconoció este lunes en la previa del choque contra Bayer Leverkusen por la Champions League.

Una vez finalizado el encuentro antes mencionado, se produjo un conflicto entre los jugadores del Manchester City y Guardiola contra Joelinton del Newcastle. Una vez que se llevaron al brasileño, el diálogo comenzó entre Guardiola y Guiaraes y tras esta, el entrenador se fue contra el camarógrafo antes de abandonar la cancha hacia los vestuarios.

Ahora, concentrado en el Leverkusen

Guardiola y Manchester City ya han dado vuelta la página de la última caída y se concentran para el duelo que tendrán este martes contra Bayer Leverkusen por la Fase de Liga de la Champions League.

“El partido lo olvidamos de inmediato”, expuso antes de indicar que “la noche después del partido pensé en eso, pero ahora ya está”.

“La fase de grupos es enormemente importante. Hemos hecho cuatro partidos increíblemente buenos, incluso contra el Mónaco fuera de casa jugamos de manera sobresaliente”, continuó.

“Ahora comenzamos los últimos cuatro partidos, dos en casa y dos fuera, mañana contra el tercero de la tabla de la Bundesliga”, remarcó sobre la dificultad del rival.

Además, indicó que “es un partido sumamente importante para terminar donde queremos, entre los ocho primeros”.

De esta manera, fijó el próximo objetivo: “Si ganamos mañana y sumamos un punto más, nos clasificamos seguro para la siguiente ronda entre los 24 primeros. Mañana es importante y nos centramos en lo que tenemos que hacer”.

El partido entre Manchester City y Bayer Leverkusen está programado par este martes 25 de noviembre a partir de las 17.00 horas de Chile.