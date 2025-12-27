SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La nueva arma de Guardiola: Rayan Cherki le da un valioso triunfo al Manchester City para meterle presión al Arsenal

    A la espera de lo que puedan hacer los Gunners en su duelo con el Brighton, el elenco mancuniano se trepó a la cima tras su triunfo por 2-1 ante Nottingham Forest.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manchester City se impuso en su visita al Nottingham Forest.

    En medio de las celebraciones por Navidad y las vísperas de Año Nuevo, la Premier League no para. Como ya es tradicional en esta parte de la temporada, el fútbol inglés agasajó a sus aficionados con una nueva jornada de la mejor liga del mundo.

    En ese contexto, el Manchester City visitó al Nottingham Forest, por la fecha 17, y obtuvo un resultado importante en su lucha con el Arsenal por alcanzar la cima: ganó por 2-1, con un gol de Rayan Cherki en los minutos finales.

    Cherki, el director de orquesta de Pep

    La primera mitad en City Ground arrancó con un desarrollo lento y poco propositivo. Tanto los Ciudadanos como el Forest optaron por priorizar la intensidad y la refriega, en desmedro de generar llegadas a portería.

    Erling Haaland, que viene siendo la gran figura de los mancunianos a punta de goles, sufrió con aquello. El noruego prácticamente no intervino en el circuito de juego del equipo, flotando en el área y siendo víctima de un desabastecimiento total.

    Con el nórdico anulado, Nottingham llegó con vida al segundo tiempo. Sin embargo, en su afán por neutralizar al atacante, descuidaron a las otras armas de Guardiola, que pueden ser igual de letales. En ese sentido, a los 48′, apareció el francés Cherki para meter un tremendo pase filtrado a Tijani Reijnders. El neerlandés hizo la diagonal, se escapó de los centrales, y definió con un tiro cruzado.

    Pese al golpe, el local supo responder. Tan solo seis minutos después (54′), Omari Hutchinson logró el empate tras capitalizar un contraataque que se orquestó en su propia área.

    Aquel tanto de la igualdad era una declaración de principios, pero más por las ganas que por nivel futbolístico. Y es que si bien el Forest intentaba equiparar fuerzas con el City, a través de la entrega y el compromiso de sus protagonistas, la calidad individual de los futbolistas del elenco celeste era diferencial a la hora de decantar la balanza.

    Por esto mismo, la resistencia del conjunto local se terminó por quebrar sobre los minutos finales. Allí, el mencionado Cherki, que viene siendo el gran director de orquesta de Guardiola en los últimos partidos, anotó un gran gol de volea a los 83′ y le entregó la victoria a los mancunianos que, a la espera de lo que haga el Arsenal en su partido contra Brighton, los pone en la cima del campeonato.

    Los Ciudadanos, con esta victoria en la casa del Nottingham, alcanzaron los 40 puntos y le sacan uno de ventaja a los Gunners (que tienen un partido menos). En la próxima fecha visitan al Sunderland, en condición de visita.

