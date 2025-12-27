Con sus hijos y esposa como protagonistas: el emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el duelo ante Wolverhampton
El fallecido delantero supo vestir la camiseta de ambos elencos de la Premier League.
Una jornada de sentimientos encontrados se vivió en Anfield Road. Más allá de la alegría de los hinchas del Liverpool por el triunfo de 2-1 ante Wolverhampton, la cancha del vigente campeón de la Premier League volvió a ser el escenario de un emotivo homenaje al difunto Diogo Jota.
En la previa del compromiso, el capitán de los Reds, Virgil Van Dijk, tuvo un gesto con su fallecido compañero e ingresó al terreno de juego junto a dos de los tres hijos del portugués: Dinis y Duarte. Allí, el neerlandés se dirigió hasta uno de los arcos y comenzó a jugar con los pequeños, mientras sonaba el solemne canto del popular himno You’ll Never Walk Alone.
La ovacionada intervención con los pequeños también tuvo como protagonista a Rute Cardoso, la viuda del luso, quien observó a sus hijos desde un costado del campo de juego con profunda emoción.
Por último, la jornada de homenajes se extendió hasta el minuto 18, cuando los aficionados de ambos elencos aplaudieron y corearon el nombre de Jota hasta el minuto 21. Esto se debe a que el portugués supo defender ambas camisetas y utilizó dichos dorsales.
Un festejo contenido
Con Jota en la memoria, el Liverpool se hizo fuerte en su casa y honró de la mejor manera al fallecido futbolista. El triunfo por 2-1 ante los Wolves estuvo marcado por la anotación de Florian Wirtz, el alemán que costó 120 millones de dólares y que por fin se sacó la mufa tras meses de críticas en su contra.
El teutón se inscribió en el marcador al 42’ luego de aprovechar un pase del francés Hugo Ekitike. Ryan Gravenberch había anotado el primero, apenas un minuto antes. El uruguayo Santiago Bueno, en tanto, puso el descuento para la visita a los 51′.
El Liverpool, que ha tenido una magra temporada, escaló hasta la cuarta posición con 32 puntos y está en zona de clasificación a Champions League. Los Wolves, que a esta altura son el peor equipo en la historia de la Premier League, suman dos unidades de 54 posibles.
