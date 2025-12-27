SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Otro triunfo con angustia: Arsenal sufre para batir al Brighton y permanece como líder de la Premier League

    Pese a dominar con holgura a las Gaviotas en gran parte del compromiso, los Gunners volvieron a complicarse y casi se les escapa la victoria por 2-1. Con este resultado, volvieron a ponerse por encima del Manchester City.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Martin Odegaard abrió el triunfo del Arsenal sobre Brighton.

    El Arsenal saca adelante la tarea, con lo justo, pero la saca. El cuadro del norte de Londres superó futbolísticamente por más de una hora al Brighton, pero aún así se complicó de manera insólita sobre el final y casi le cuesta caro. Se lleva un 2-1, en el Emirates Stadium, que le sirve para permanecer una fecha más como líder de la liga inglesa.

    Domina pero no convierte

    En la previa al pitazo inicial, la planificación de Mikel Arteta se vio afectada por diversos factores. En primer lugar, Riccardo Calafiori, que aparecía como titular por la banda izquierda, sufrió con un golpe en el precalentamiento y quedó descartado. Su lugar lo asumió Myles Lewis Skelly. En segundo plano, la victoria del Manchester City ante Nottingham Forest les ponía presión para no ceder la cima.

    Los inconvenientes en la preparación amenazaban con complicar la presentación de los Gunners en un duelo clave frente a las Gaviotas, sin embargo, lograron sobreponerse a los problemas e imprimieron su sello desde el comienzo. Los londinenses no le entregaron la pelota a su rival y lo encasillaron en su propio territorio, adentrándose con Bukayo Saka y Leandro Trossard por los extremos.

    Esa iniciativa de copar la trinchera visitante encontró una ventana a través del pie de Martin Odegaard. El noruego recibió un pase de Saka a la entrada del área, se tomó el tiempo necesario, y la colocó en un sitio en el que la mano del portero Bart Verbruggen no pudo llegar. Ventaja más que merecida al cabo del 14′.

    Si bien el Arsenal llegó a dominar ampliamente durante el transcurso del primer tiempo, nuevamente pecó en la contundencia, algo que viene siendo costumbre en los últimos duelos de la Premier League y en la reciente clasificación a semifinales de la Copa de la Liga, donde se fueron a penales ante el Crystal Palace. En ese sentido, tanto Viktor Gyökeres como Martín Zubimendi desperdiciaron ocasiones, siendo la del español, con un taco que el arquero neerlandés sacó desde la línea, la más clara.

    Retoma el liderato

    Debido a la urgencia por asegurar el resultado, los Gunners no escatimaron en las ganas de querer pegar al instante en el complemento. Esta vez sí fueron efectivos, mediante el expediente que manejan a la perfección: la pelota parada. A los 52′, Declan Rice envió el tiro de esquina al centro del cuadrante y, Georginio Rutter, en su intención de despejarla, la peinó hacia atrás y marcó en propia puerta. Cuarto autogol a favor del Arsenal en los últimos cuatro duelos.

    Hasta ese momento era una faena tranquila. No obstante, y como acostumbra el equipo de Arteta, la inseguridad se volvió a apoderar del Emirates. Y es que cuando el trámite no sugería ningún riesgo para el fondo albirrojo, el Brighton se las ingenió para provocar el descuento y aumentar la incertidumbre: tras un remate en el poste de Yankuba Minteh, el paraguayo Diego Gómez liquidó a un vencido David Raya (64′).

    De un partido que parecía totalmente controlado, todo se tornó oscuro para el Arsenal. Ahora, las Gaviotas eran las que imponían condiciones. De hecho, por varios minutos sometieron a los locales, obligándolos a defender encerrados en su propia área. Precisamente, en esa dinámica de control, tuvieron la gran ocasión para igualar, pero Raya le ahogó el grito de gol a Minteh con una mano salvadora a los 76′. La atajada de la temporada.

    La intervención del guardameta español fue vital para que el Arsenal retomara, una vez más, el liderato de la Premier League. Los londinenses están con 42 puntos, dos más que el City. En la próxima jornada, en tanto, reciben en un duelo de vida o muerte al Aston Villa, rival ya los complicó hace un par de semanas atrás con un gol al último segundo.

    Lee también:

    Más sobre:Premier LeagueArsenalBrightonFútbolFútbol inglésFútbol internacionalMikel ArtetaMartin Odegaard

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sospechoso de iniciar incendio en el Maule queda en libertad: se decidió no formalizar por falta de antecedentes

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de balacera en edificio de Inglaterra 1144 en Independencia

    Incendio en Pichidegua habría sido iniciado por niños que jugaban con un encendedor

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Lo que se sabe de la desaparición de Heriberto Vásquez en Panguipulli

    Codelco y SQM sellaron su alianza en salar de Atacama y crean nueva empresa: Nova Andino Litio

    Lo más leído

    1.
    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    2.
    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    Lionel Messi le causa el primer dolor de cabeza a Paqui Meneghini: buscan reprogramar duelo internacional de la U

    3.
    La grave lesión de Valentina Toro que obligó a una operación de urgencia: “Desde hoy el combate es en otro tatami”

    La grave lesión de Valentina Toro que obligó a una operación de urgencia: “Desde hoy el combate es en otro tatami”

    4.
    Tragedia en el fútbol español: DT del Valencia femenino fallece junto a tres de sus hijos tras naufragio en Indonesia

    Tragedia en el fútbol español: DT del Valencia femenino fallece junto a tres de sus hijos tras naufragio en Indonesia

    5.
    “Torpeza”: en Inglaterra sitúan a Alexis Sánchez como uno de los peores fichajes del Manchester United post Alex Ferguson

    “Torpeza”: en Inglaterra sitúan a Alexis Sánchez como uno de los peores fichajes del Manchester United post Alex Ferguson

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo de magnitud 6.9 en Taiwán

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto
    Chile

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Sospechoso de iniciar incendio en el Maule queda en libertad: se decidió no formalizar por falta de antecedentes

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de balacera en edificio de Inglaterra 1144 en Independencia

    Codelco y SQM sellaron su alianza en salar de Atacama y crean nueva empresa: Nova Andino Litio
    Negocios

    Codelco y SQM sellaron su alianza en salar de Atacama y crean nueva empresa: Nova Andino Litio

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    La opaca cifra de los asesores de confianza que el próximo gobierno debe regular

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    ¿Se desarma el campeón de Libertadores? la pugna entre Filipe Luís y Flamengo que tiene en duda la continuidad del DT
    El Deportivo

    ¿Se desarma el campeón de Libertadores? la pugna entre Filipe Luís y Flamengo que tiene en duda la continuidad del DT

    Otro triunfo con angustia: Arsenal sufre para batir al Brighton y permanece como líder de la Premier League

    El escándalo de la AFA no se detiene: Chiqui Tapia es imputado en Argentina por supuestos delitos tributarios

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Trump y Zelensky se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral
    Mundo

    Trump y Zelensky se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad