Otro triunfo con angustia: Arsenal sufre para batir al Brighton y permanece como líder de la Premier League

El Arsenal saca adelante la tarea, con lo justo, pero la saca. El cuadro del norte de Londres superó futbolísticamente por más de una hora al Brighton, pero aún así se complicó de manera insólita sobre el final y casi le cuesta caro. Se lleva un 2-1, en el Emirates Stadium, que le sirve para permanecer una fecha más como líder de la liga inglesa.

Domina pero no convierte

En la previa al pitazo inicial, la planificación de Mikel Arteta se vio afectada por diversos factores. En primer lugar, Riccardo Calafiori, que aparecía como titular por la banda izquierda, sufrió con un golpe en el precalentamiento y quedó descartado. Su lugar lo asumió Myles Lewis Skelly. En segundo plano, la victoria del Manchester City ante Nottingham Forest les ponía presión para no ceder la cima.

Los inconvenientes en la preparación amenazaban con complicar la presentación de los Gunners en un duelo clave frente a las Gaviotas, sin embargo, lograron sobreponerse a los problemas e imprimieron su sello desde el comienzo. Los londinenses no le entregaron la pelota a su rival y lo encasillaron en su propio territorio, adentrándose con Bukayo Saka y Leandro Trossard por los extremos.

Esa iniciativa de copar la trinchera visitante encontró una ventana a través del pie de Martin Odegaard. El noruego recibió un pase de Saka a la entrada del área, se tomó el tiempo necesario, y la colocó en un sitio en el que la mano del portero Bart Verbruggen no pudo llegar. Ventaja más que merecida al cabo del 14′.

¡NO VA A SER FÁCIL SACARLE LA CIMA AL ARSENAL! Golazo de Martin Odegaard, 1-0 sobre Brighton y de vuelta los Gunners al primer puesto de la tabla.





Si bien el Arsenal llegó a dominar ampliamente durante el transcurso del primer tiempo, nuevamente pecó en la contundencia, algo que viene siendo costumbre en los últimos duelos de la Premier League y en la reciente clasificación a semifinales de la Copa de la Liga, donde se fueron a penales ante el Crystal Palace. En ese sentido, tanto Viktor Gyökeres como Martín Zubimendi desperdiciaron ocasiones, siendo la del español, con un taco que el arquero neerlandés sacó desde la línea, la más clara.

Retoma el liderato

Debido a la urgencia por asegurar el resultado, los Gunners no escatimaron en las ganas de querer pegar al instante en el complemento. Esta vez sí fueron efectivos, mediante el expediente que manejan a la perfección: la pelota parada. A los 52′, Declan Rice envió el tiro de esquina al centro del cuadrante y, Georginio Rutter, en su intención de despejarla, la peinó hacia atrás y marcó en propia puerta. Cuarto autogol a favor del Arsenal en los últimos cuatro duelos.

¡SE LE ACOMODA EL CAMINO AL PUNTERO! Georginio Rutter quiso despejar la pelota y terminó metiéndose un GOL EN CONTRA para el 2-0 de Arsenal sobre Brighton.





Hasta ese momento era una faena tranquila. No obstante, y como acostumbra el equipo de Arteta, la inseguridad se volvió a apoderar del Emirates. Y es que cuando el trámite no sugería ningún riesgo para el fondo albirrojo, el Brighton se las ingenió para provocar el descuento y aumentar la incertidumbre: tras un remate en el poste de Yankuba Minteh, el paraguayo Diego Gómez liquidó a un vencido David Raya (64′).

ATENCIÓN CITY... ¡Y PARAGUAY! Diego Gómez agarró el rebote y clavó un golazo para el descuento de Brighton ante Arsenal.





De un partido que parecía totalmente controlado, todo se tornó oscuro para el Arsenal. Ahora, las Gaviotas eran las que imponían condiciones. De hecho, por varios minutos sometieron a los locales, obligándolos a defender encerrados en su propia área. Precisamente, en esa dinámica de control, tuvieron la gran ocasión para igualar, pero Raya le ahogó el grito de gol a Minteh con una mano salvadora a los 76′. La atajada de la temporada.

DAVID RAYA, ARQUERO DE EQUIPO GRANDE.





La intervención del guardameta español fue vital para que el Arsenal retomara, una vez más, el liderato de la Premier League. Los londinenses están con 42 puntos, dos más que el City. En la próxima jornada, en tanto, reciben en un duelo de vida o muerte al Aston Villa, rival ya los complicó hace un par de semanas atrás con un gol al último segundo.