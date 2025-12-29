El recuerdo de las locuras de Marcelo Bielsa en su paso por el Athletic: “Todos de vacaciones y nosotros concentrados”

Marcelo Bielsa no terminó bien el año. Cuestionado en Uruguay por los dispares resultados de la selección rioplatense y con una baja aprobación de parte de la hinchada de ese país, el adiestrador argentino prepara su tercera cita mundialista tras sus clasificaciones con Argentina en el año 2002 y Chile el 2010.

Sin embargo, sus locuras siguen siendo recordadas en el mundo entero. Especialmente en una institución dónde no alcanzó la gloria, pero rozó la inmortalidad. Hablamos del paso del rosarino por el Athletic Club en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013. Ciclos donde llevó a los de Bilbao a la final de la Europa League, dónde cayó ante el Atlético de Madrid, y al desenlace de la Copa del Rey, la cual perdió frente al Barcelona.

“Era brutal, uuuf... O sea te lleva al límite. Nosotros aquel año (2012) jugamos la final de Copa, la final de la Europa League... Y de enero a mayo igual no sé si tenemos tres días libres“, recordó CarlosGurpegui.

Bielsa enfrentó al Barcelona de Guardiola. Foto: Albert Gea/Reuters.

Ni días libres ni tranquilidad para volar

El otrora central de los vascos habló en el en el podcast Los Fulanos y desclasificó algunos ”detalles" de esa campaña. Pese a que lo sufrió en aquel momento, Gurpegui hoy lo trae de vuelta con una sonrisa en su rostro. Esto porque en aquel momento, le hubiese gustado tener los mismos días libres que disfrutaban sus colegas de la liga hispana, pero hoy siente que fue una gran vivencia.

“Todo el mundo tenía el fin de semana libre cuando había fecha FIFA y se enfrentaban las selecciones. Todos los equipos. Pero nosotros nos concentrábamos el viernes en el hotel, para jugar un partido el sábado a la mañana entre nosotros y el tío (Bielsa) quería que nos alimentásemos bien, que no sé qué para jugar el partido lo mejor posible. Todo el mundo desde el jueves de vacaciones y nosotros en el hotel concentrados“, detalló el ahora retirado futbolista.

Pero los inacabables días de trabajo, no fue lo único que marcó aquella campaña. Tal como le ha pasado desde siempre, el transandino no se siente cómodo en los aviones y eso sus dirigidos lo notaban. “Me acuerdo un viaje no recuerdo a dónde era, pero cogió a una azafata y la sentó al lado y fue con ella todo el viaje. Lo pasaba fatal“. agregó ‘Gurpe’.

Marcelo Bielsa llegó al Athletic tras renunciar a la Selección Chilena, el 13 de julio de 2011. Tras 718 días en España, el director técnico alcanzó las dos finales mencionadas y disputó 113 juegos. De los cuales, ganó 43, empató 31 y perdió 39. El 30 de junio de 3013 deja Bilbao y un año después da el salto al club más popular de Francia, Marsella.