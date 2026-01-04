SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Las ganas de Alexis Sánchez no alcanzaron: el discreto Levante hunde al Sevilla y complica el futuro de Matías Almeyda

    El Niño Maravilla fue de lo mejor que tuvo el conjunto andaluz, mostrándose activo y participativo. Sin embargo, su ímpetu no fue suficiente para evitar la goleada por 3-0 ante uno de los peores equipos de LaLiga. El DT argentino quedó al borde de la cornisa en el banquillo.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Alexis Sánchez fue titular en el duelo entre Sevilla y Levante.

    El Sevilla no consigue levantar cabeza en LaLiga. La escuadra andaluza, que tuvo a Alexis Sánchez como titular durante todo el partido y a Gabriel Suazo fuera de la consideración por su lesión, sufrió un duro golpe al caer por goleada en condición de local frente al discreto Levante, que marcha en puestos de descenso (19°).

    Pese a dominar durante todo el trámite, el equipo de los chilenos se desconcentró en tres jugadas puntuales y lo pagó muy caro: perdió por 3-0 y se estancó en el undécimo puesto, fuera de toda competición europea para el próximo año. A raíz de este resultado y la magra posición en la tabla, en Sevilla ya se discute el futuro de Matías Almeyda como DT.

    Un Alexis activo

    En un estadio Ramón Sánchez Pizjuán a medio llenar (por la sanción tras los incidentes ante el Betis y una fuerte lluvia que azotó a la ciudad), el conjunto nervionense tomó la iniciativa desde el comienzo. Era la manera de retribuir el apoyo a la fanaticada que llegó con paraguas y abrigos pese al mal tiempo.

    El más incisivo en ese apartado fue, precisamente, el Niño Maravilla. El chileno tuvo una actitud propositiva, siempre pidiendo balones y descargando cuando la jugada lo pedía. A los 8′, protagonizó su primera gran intervención, con un cabezazo en la entrada del área que le salió frontal, a las manos del australiano Mathew Ryan.

    Sin embargo, por estar con las revoluciones a tope, el tocopillano pecó de la fuerte intensidad en la disputa de una posesión. A los 15’, intentó arrebatarle el esférico a un zaguero del Levante, se barrió y lo impactó con una entrada. ¿La consecuencia? Tarjeta amarilla para que bajara los ánimos.

    Pero las ganas no cesaron. La amonestación no fue un impedimento para que el nortino siguiera provocando peligro sobre el arco rival. A los 30′, tuvo otra gran chance, aunque esta vez como asistidor: con un taco soberbio, le dejó el gol servido a Peque, quien marcó y se fue a celebrar con la grada. No obstante, el festejo no sirvió de nada porque el juez asistente levantó la bandera por un offside previo de Juanlu.

    Durante 45 minutos todo fue para el Sevilla. Sin embargo, los pupilos de Matías Almeyda (no estuvo al borde de la cancha por una suspensión) no contaron con que todavía faltaba el tiempo de adición. A los 45′+3′, la zaga de los blanquirrojos se desconcentró de forma inaudita y permitió el ingreso en solitario de Iker Losada, quien venció con facilidad al golero Odisseas Vlachodimos. Se rompía el cero en la última jugada del primer tiempo y el equipo de Alexis sufría por la falta de seguridad en el fondo.

    Debacle en Sevilla

    El tanto sobre el final de la primera parte fue un baldazo de agua fría para Alexis Sánchez y compañía. En el complemento intentaron plasmar la misma dinámica que habían exhibido con anterioridad. Sin embargo, ningún intento fue suficiente. El daño ya estaba hecho.

    A partir de las imprecisiones del Sevilla, el cuadro visitante creció y supo pegar cuando tocaba. Carlos Espí, delantero que había ingresado a los 64′, culminó un contraataque a los 77′ y hundió toda posibilidad de reacción para los nervionenses. La foto del gol lo decía todo: cuatro hombres del Levante llegando a campo rival frente a dos centrales desparramados del Sevilla. Una desorganización total.

    Por último, y como si las cosas no pudieran salir peor, Isaac Romero le quitó un penal al Niño Maravilla sobre los descuentos (90′+1′) y lo terminó fallando, no solo en el impacto inicial, sino que también desperdició el rebote. A los 90′+4′, en tanto, Carlos Álvarez (exjugador del Sevilla) selló la goleada por 3-0 tras quedar, una vez más, en superioridad numérica en la ofensiva.

    Con este duro marcador en contra, el Sevilla sumó tres partidos consecutivos sin conocer la victoria (contando la eliminación de Copa del Rey) y solo suma 20 puntos en 18 fechas. El Levante, que apenas tenía 10 unidades al cabo de este jornada, alcanzó los 13, pero sigue en puestos de relegación.

    La próxima fecha será crucial para el equipo del tocopillano, no solo porque enfrentan al Celta de Vigo, sino porque pueden estar sin entrenador: la permanencia de Almeyda pende de un hilo.

