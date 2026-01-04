La traumática experiencia de karateka venezolana tras los bombardeos de Estados Unidos: “Mi vida nunca será la misma”

En un hecho que remeció al mundo, Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en medio de una serie de ataques a Venezuela.

Uno de los sectores que fue bombardeado fue el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, lugar donde se encontraba la karateca Yorgelis Salazar.

Tras las primeras horas de incertidumbre, la deportista compartió su experiencia en las redes sociales, compartiendo un autorretrato acompañado con el mensaje: “Mi vida nunca será la misma después de estos días. Nosotras estamos bien, pero fue una pesadilla. Gracias a Dios, ya logramos salir de Fuerte Tiuna”.

Además, compartió imágenes y videos del bombardeo en las redes sociales, mostrándose afectada.

Foto: @yorgelisalazar / Instagram.

Yorgelis Salazar hace unos días fue elegida como “Atleta del Año Femenino 2025” por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela, tras cerrar la temporada como la cuarta mejor del ranking mundial en la categoría de -50 kilos según el ranking de la WKF.

La condena en Chile

Una vez dada conocer la operación de Estados Unidos que acabó con la captura de Nicolás Maduro, el Presidente Gabriel Boric, expresó su preocupación por la intervención estadounidense, destacando los riesgos que esta acción supone para la región.

“Como gobierno de Chile, manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela”, afirmó Boric, agregando que “un estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país, y eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política”.

El jefe de Estado chileno advirtió sobre el precedente que esto podría sentar para la estabilidad internacional: “Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global. Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia”.

Boric subrayó la importancia de la soberanía como principio rector de la convivencia internacional: “La soberanía. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”.

El Presidente también advirtió sobre la amenaza que implica el control externo unilateral de recursos estratégicos: “Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante, en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales”.