    Duró media hora en la cancha: el fugaz estreno de Matías Pérez en la Serie A frente a la Juventus

    El joven zaguero chileno, mundialista Sub 20 en 2025, tuvo su debut en el fútbol italiano con la camiseta del Lecce. Desempeñándose como lateral derecho, el ex Curicó Unido fue titular pero terminó siendo reemplazado. Su elenco empató 1-1 en Turín.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Matías Pérez debutó en la liga italiana con el Lecce, ante la Juventus. Foto: @juventusfc

    Por fin le llegó el minuto de jugar en Italia a Matías Pérez Sepúlveda. El seleccionado juvenil, quien disputara el Mundial Sub 20 de Chile en 2025, había sido transferido al Lecce, pero no había contado con la posibilidad de tener minutos en cancha. Eso cambió en el primer fin de semana del 2026. Porque el canterano de Curicó Unido tuvo su estreno absoluto en el fútbol transalpino nada menos que ante la Juventus, en Turín.

    Pérez fue titular en el empate que consiguió el Lecce 1-1 visitando a la Vecchia Signora, por la fecha 18 de la Serie A. Sin embargo, iba a ser fugaz el debut del oriundo de Molina, porque duró media hora en la cancha. Aparentemente por decisión técnica, salió reemplazado en los 32 minutos, por Danilo Veiga.

    Si bien su posición natural es la de zaguero central, el Sub 20 chileno fue alineado como lateral derecho, aunque con un claro afán defensivo. Al jugar por la banda, le tocó marcar al turco Kenan Yildiz, una de las figuras de la Juve. En efecto, el futbolista nacional sufrió mucho en la marca ante el talentoso número 10 de los turineses. Tomando los datos de Sofascore, el partido de Matías Pérez registró: dos despejes, dos tiros bloqueados, una recuperación, 93% de pases precisos (14/15), 86% de pases precisos en campo rival y un 100% en campo propio.

    El ex Curicó no jugaba desde el 30 de septiembre de 2025, en el choque entre Chile y Japón por el Mundial Sub 20. En aquel partido, el espigado defensa (1,91 m) salió lesionado. Desde entonces, tras superar su dolencia, solo había acumulado citaciones y suplencias en el Lecce. Fue a mediados del año recién pasado, antes de la Copa del Mundo juvenil, cuando fue transferido al Calcio italiano por aproximadamente 500 mil euros, con un vínculo que se extiende hasta junio de 2028.

    En el partido de este sábado, fue la visita la que abrió sorpresivamente el marcador, con el gol de Lameck Banda, en el tiempo añadido del primer periodo. En el arranque del complemento, el estadounidense Weston McKennie puso la igualdad (49′). Pese a la superioridad, llegando a tener el 72% de posesión de balón, la Juve no pudo y se quedó con un empate que no le sirve mucho para sus aspiraciones.

    Los bianconeri marchan en el quinto lugar de la Serie A con 33 puntos. Mientras que el Lecce del chileno Matías Pérez se ubica 16º con 17 unidades, cinco por encima de la zona de descenso.

