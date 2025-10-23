Conmebol se rinde ante Chile por su papel como anfitrión del Mundial Sub 20

Conmebol se rinde ante Chile en su papel como anfitrión del Mundial Sub 20.

Este domingo finalizó el Mundial Sub 20 de Chile 2025. Argentina y Marruecos fueron los protagonistas de la final desarrollada en el Estadio Nacional en la que el conjunto africano consiguió celebrar.

Con un sólido primer tiempo, la selección africana consiguió imponerse por 2-0 a la Albiceleste y alcanzó algo inédito para el país en una competencia FIFA.

Yassir Zabiri, el único delantero de los Leones del Atlas, hizo un golazo. En los 12′, ejecuta el tiro libre y saca un fuerte remate al palo del arquero para clavar el 1-0. Luego, en los 28′, el delantero hizo el 2-0 tras una lucida acción personal de Maamma, finalizada en un centro al segundo palo.

El balance de la Conmebol

Una vez concretado el triunfo marroquí, la Conmebol expuso su conformidad por lo hecho por Chile en el Mundial Sub 20.

“Del 27 de septiembre al 19 de octubre Chile fue sede de la Copa Mundial Sub 20 organizado por la FIFA y volvió a situar a Sudamérica en el centro del fútbol mundial. El país anfitrión ofreció escenarios de primer nivel y una organización ejemplar, reflejando la capacidad de Sudamérica para recibir con éxito eventos de esta magnitud”, destacaron en una nota compartida en la página web oficial de la Confederación.

“Esta edición del Mundial Sub20 fue histórica, no solo por el destacado rendimiento de sus selecciones, sino también por la organización y la pasión con la que la que Chile recibió el torneo”, añadieron.

También resaltaron las cuatro sedes en las que se desarrollaron los partidos: el Estadio Nacional de Santiago, el Elías Figueroa de Valparaíso, El Teniente de Rancagua y el ahora Bicentenario Iván Azócar de Talca.

“La elección de Chile reforzó el compromiso de Sudamérica con el desarrollo de nuevas generaciones y con la organización de eventos deportivos de primer nivel”, plantean.

Y agregan que “Sudamérica no solo compite al más alto nivel, sino que también demuestra estar preparada para recibir y celebrar el fútbol mundial, con una organización ejemplar y una pasión que inspiran al mundo e invitan a seguir creyendo en grande”.

El reconocimiento de Alejandro Domínguez

Por su parte, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, compartió a través de sus redes sociales un mensaje en la que valora la organización de la competencia.

“¡Terminó una gran Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Sudamérica! Quiero felicitar al presidente Pablo Milad, al presidente Gianni Infantino y, especialmente, al pueblo chileno por la excelente organización del torneo”, señaló de entrada el dirigente.

“Un ejemplo más que demuestra que nuestro continente está preparado para los grandes eventos internacionales. ¡Sigamos Creyendo en Grande!”, añadió.