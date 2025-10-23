SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Conmebol se rinde ante Chile por su papel como anfitrión del Mundial Sub 20

La Confederación Sudamericana valoró las sedes, la organización del evento y pasión con la que el país recibió el evento.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Conmebol se rinde ante Chile en su papel como anfitrión del Mundial Sub 20. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Este domingo finalizó el Mundial Sub 20 de Chile 2025. Argentina y Marruecos fueron los protagonistas de la final desarrollada en el Estadio Nacional en la que el conjunto africano consiguió celebrar.

Con un sólido primer tiempo, la selección africana consiguió imponerse por 2-0 a la Albiceleste y alcanzó algo inédito para el país en una competencia FIFA.

Yassir Zabiri, el único delantero de los Leones del Atlas, hizo un golazo. En los 12′, ejecuta el tiro libre y saca un fuerte remate al palo del arquero para clavar el 1-0. Luego, en los 28′, el delantero hizo el 2-0 tras una lucida acción personal de Maamma, finalizada en un centro al segundo palo.

El balance de la Conmebol

Una vez concretado el triunfo marroquí, la Conmebol expuso su conformidad por lo hecho por Chile en el Mundial Sub 20.

“Del 27 de septiembre al 19 de octubre Chile fue sede de la Copa Mundial Sub 20 organizado por la FIFA y volvió a situar a Sudamérica en el centro del fútbol mundial. El país anfitrión ofreció escenarios de primer nivel y una organización ejemplar, reflejando la capacidad de Sudamérica para recibir con éxito eventos de esta magnitud”, destacaron en una nota compartida en la página web oficial de la Confederación.

“Esta edición del Mundial Sub20 fue histórica, no solo por el destacado rendimiento de sus selecciones, sino también por la organización y la pasión con la que la que Chile recibió el torneo”, añadieron.

También resaltaron las cuatro sedes en las que se desarrollaron los partidos: el Estadio Nacional de Santiago, el Elías Figueroa de Valparaíso, El Teniente de Rancagua y el ahora Bicentenario Iván Azócar de Talca.

La elección de Chile reforzó el compromiso de Sudamérica con el desarrollo de nuevas generaciones y con la organización de eventos deportivos de primer nivel”, plantean.

Y agregan que “Sudamérica no solo compite al más alto nivel, sino que también demuestra estar preparada para recibir y celebrar el fútbol mundial, con una organización ejemplar y una pasión que inspiran al mundo e invitan a seguir creyendo en grande”.

El reconocimiento de Alejandro Domínguez

Por su parte, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, compartió a través de sus redes sociales un mensaje en la que valora la organización de la competencia.

“¡Terminó una gran Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Sudamérica! Quiero felicitar al presidente Pablo Milad, al presidente Gianni Infantino y, especialmente, al pueblo chileno por la excelente organización del torneo”, señaló de entrada el dirigente.

Un ejemplo más que demuestra que nuestro continente está preparado para los grandes eventos internacionales. ¡Sigamos Creyendo en Grande!”, añadió.

Lee también:

Más sobre:FútbolConmebolMundial Sub 20Chile 2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas

Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”

La OMS evacúa a más de 40 pacientes críticos de Gaza y alerta de que quedan cerca de 15.000 a la espera

Trump tacha a Petro de “matón y mal tipo” y amenaza con “medidas muy severas”

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Contraloría detecta irregularidades en aplicación del Simce 2024 por $ 400 millones: ACE no aplicó multas por múltiples falencias de proveedor

Declaran alerta temprana preventiva para San Pedro de Atacama por problemas en el suministro de agua

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas
Negocios

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra

Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump
Tendencias

Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

En México pasan cuenta de las burlas emitidas por Argentina tras la derrota de la Albiceleste contra Marruecos
El Deportivo

En México pasan cuenta de las burlas emitidas por Argentina tras la derrota de la Albiceleste contra Marruecos

Conmebol se rinde ante Chile por su papel como anfitrión del Mundial Sub 20

“Ambicioso plan de formación moderna”: prensa francesa se rinde ante el histórico logro de Marruecos en Mundial Sub 20

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”
Mundo

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”

La OMS evacúa a más de 40 pacientes críticos de Gaza y alerta de que quedan cerca de 15.000 a la espera

Trump tacha a Petro de “matón y mal tipo” y amenaza con “medidas muy severas”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales