    El Deportivo

    Otro golpe para el Sevilla: Gabriel Suazo sufre una recaída de su última lesión

    El lateral izquierdo de los rojiblancos se ausentó este lunes de los entrenamientos del club en la antesala del duelo contra Levante.

    Pablo Retamal V.
    Gabriel Suazo presentó una lesión en el sóleo de la pierna izquierda.

    Gabriel Suazo le da un nuevo dolor de cabeza a Matías Almeyda. El técnico del Sevilla tendrá que buscar otra vez alternativas para reemplazar al lateral izquierdo, después de que este volviera a presentar molestias físicas.

    Este lunes el equipo rojiblanco informó de la baja de tres jugadores de la plantilla de la sesión de entrenamientos, entre ellos el seleccionado nacional. En un escueto comunicado indican que Suazo presenta “una lesión en el sóleo de la pierna izquierda” en la antesala del duelo contra Levante programado para el domingo 4 de enero a partir de las 10.00 horas de Chile.

    Cabe señalar que esta es la misma dolencia que presentó el lateral hace algunas semanas en la previa del derbi contra el Betis y de la cual parecía que ya se había recuperado al estar presente en el encuentro contra el Real Madrid tras pasar un mes de baja.

    De esta manera, la alternativa que surge es la de Joaquín Martínez, jugador proveniente de las series formativas del club que tomó la posición en la última ausencia del seleccionado nacional.

    Además de Suazo, las otras ausencias que destacó Sevilla en su página oficial son las de Gerard Fernández al encontrarse con “un proceso febril”, la de Rubén Vargas que se enmarca dentro del proceso de recuperación correspondiente a una lesión en el bíceps femoral que arrastra hace más de un mes, y la de Álvaro Ferllo quien “tenía permiso del club” para no asistir a la práctica.

    Sanción reducida

    Otro hecho que destacó el club este lunes fue la rebaja en el castigo que se le aplicó al club y al estadio tras los incidentes registrados en el derbi contra Betis que obligó la suspensión del encuentro durante algunos minutos.

    El Comité de Antiviolencia propuso el cierre total del estadio nervionense durante un mes y una multa de 45.000 euros, la cual fue considerada por el Sevilla como una medida “totalmente desproporcionada, carente de cualquier mínimo fundamento y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo, a tenor de lo sucedido en otros estadios, con episodios similares o incluso más graves, y las medidas adoptadas entonces”.

    Por lo anterior, apelaron a la sanción, y como resultado obtuvieron el cierre parcial de la Grada de Gol Norte y la rebaja del castigo económico a 6.000 euros.

    “El Comité de Apelación de la RFEF ha estimado parcialmente el recurso del gabinete jurídico del Sevilla FC tras la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF, que llegó a imponer el cierre parcial de la Grada de Gol Norte durante tres partidos, además de una multa económica de 45.000 euros, por los hechos acaecidos durante el partido ante el Real Betis, de la jornada 14 de Primera División. Igualmente, Apelación considera que los hechos acaecidos deben tener catalogación de graves, y no de “muy graves”, como valoró el Comité de Disciplina”, publicaron en el sitio oficial del club.

    En este sentido, dicha sanción queda finalmente en una multa de 6.000 euros y clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo de Gol Norte del estadio por un partido, así como apercibimiento de clausura total en caso de reincidencia por alteración del orden del encuentro de carácter grave”, sumaron.

    De todos modos, avisaron que de todas maneras apelarán a la sanción “ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y agotará todas las vías jurídicas posibles”.

    “Del mismo modo, el gabinete jurídico del Sevilla FC también recurrirá ante Apelación la sanción de seis partidos impuesta por el Comité de Disciplina al jugador Marcao tras su expulsión en el encuentro disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu”, concluyeron.

