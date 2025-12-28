SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Le volvió a ganar a Lamine Yamal: Ousmane Dembélé cierra un 2025 brillante con el premio Globe Soccer Awards

    El francés, que ya ganó el Balón de Oro y el The Best por ser el mejor futbolista del año, suma un nuevo trofeo a su vitrina.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Ousmane Dembélé recibió el galardón de los Globe Soccer Awards 2025.

    Ousmane Dembélé no para de festejar. El delantero francés cerró el 2025 de la mejor manera al recibir un nuevo trofeo a sus vitrinas: en una ceremonia que se llevó a cabo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fue condecorado con el premio al Mejor Jugador Masculino en los Globe Soccer Awards.

    Tal como ocurrió en la entrega del Balón de Oro y con el premio The Best de la FIFA, el parisino se impuso en la votación, una vez más, al español Lamine Yamal, quien finalizó en la segunda posición.

    La elección del atacante se sustenta en su exitosa temporada con la camiseta del París Saint Germain, donde estuvo muy cerca de ganar todos los trofeos que disputó bajo la tutela de Luis Enrique (solo le faltó el Mundial de Clubes): UEFA Champions League, Supercopa de Europa, Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Copa Intercontinental. Un sextete increíble.

    Además, en términos meramente futbolísticos, el galo fue destacado por “su desequilibrio ofensivo, aporte en goles y asistencias, y su influencia constante en partidos decisivos”.

    En la categoría femenina, en tanto, la ganadora volvió a ser la española Aitana Bonmatí. Después de coronarse con su tercer Balón de Oro consecutivo, la futbolista del Barcelona vuelve a recibir otro reconocimiento, pese a que perdió las finales de la Champions con el conjunto culé y de la Eurocopa con la Roja del Viejo Continente.

    Premio de consuelo

    Lamine Yamal volvió a perder carrera frente a Ousmane Dembélé, en una rivalidad que ya parece tomarse las principales portadas del mundo del fútbol. Y es que la superioridad del francés sobre la joya del Barça no fue menor: lo desplazó en los comicios del Balón de Oro, el The Best y ahora en el Globe Soccer Awards.

    Sin embargo, no todo parece tan mal para el español de origen marroquí. Esto se debe a que le ganó la partida en un pequeño apartado: fue votado como el mejor delantero del año, según el jurado formado por Iker Casillas, Abidal, Francesco Totti, Ferran Soriano e Ian Rush.

    Un premio de consuelo que recompensa su gran campaña, donde conquistó LaLiga, Copa del Rey y la Supercopa de España, todas ellas en definiciones ante el Real Madrid.

