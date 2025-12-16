SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Repite el triunfo del Balón de Oro: Ousmane Dembélé se lleva el premio The Best de la FIFA

    El francés logra un nuevo galardón luego de su destacada temporada en el Paris Saint-Germian. El premio femenino fue para Aitana Bonmatí.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Repite el triunfo del Balón de Oro: Ousmané Dembelé se lleva el premio The Best de la FIFA.

    Ousmane Dembélé suma un nuevo reconocimiento individual a su carrera. El delantero del París Saint-Germain fue elegido como el ganador del premio The Best de la FIFA, galardón que distingue a los mejores futbolistas de la temporada, y que se entrega desde 2016.

    El atacante francés se impuso en la votación final a su compatriota Kylian Mbappé, hoy en el Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona. El proceso consideró los votos de entrenadores y capitanes de las 211 selecciones de la FIFA, además de la votación de periodistas especializados y aficionados.

    “Quiero dar las gracias a todos mis compañeros de equipo por el trabajo que han hecho, a mi familia, a mi club, el presidente, el staff y a ti, el presidente de la FIFA, Infantino. Espero volver a estar aquí en la próxima edición”, señaló el francés.

    El premio evaluó el rendimiento de los candidatos entre el 11 de agosto de 2024 y el 8 de agosto de 2025. En ese período, Dembélé fue figura en el PSG que obtuvo la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League.

    El reconocimiento de la FIFA llega pocos meses después de que el propio Dembélé recibiera el Balón de Oro, premio que entrega la revista France Football. Con ello, el delantero francés logra repetir el doblete de galardones individuales más importantes del fútbol mundial en un mismo ciclo. La ceremonia, en esta ocasión, de premiación se realizó en Qatar, sede definida por la FIFA para la entrega de los galardones correspondientes a la temporada 2024-2025.

    Aitana Bonmatí repite

    En la categoría femenina, el premio The Best fue nuevamente para Aitana Bonmatí. La mediocampista del Barcelona obtuvo el galardón por tercera vez consecutiva, tras haberlo ganado también en 2023 y 2024, convirtiéndose en la primera futbolista en alcanzar esa marca desde la creación del premio.

    El premio femenino sigue el mismo sistema de votación que el masculino y considera el rendimiento en competiciones de clubes y selecciones durante la temporada definida por la FIFA.

    “Gracias. Feliz de verlos otra vez y de recibir este trofeo. Va para todos los aficionados, jugadores y entrenadores”, comentó la futbolista catalana.

    Endler queda relegada

    En la categoría a mejor arquera, la chilena Christiane Endler estuvo nuevamente entre las nominadas al premio The Best. La portera del Olympique de Lyon y capitana de la selección chilena compartió terna con Ann-Katrin Berger (Gotham), Cata Coll (Barcelona), Chiamaka Nnadozie (Brighton), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United), Anna Moorhouse (Orlando Pride) y Hannah Hampton (Chelsea).

    Finalmente, el galardón fue para la inglesa Hannah Hampton. La arquera de 25 años cerró una temporada en la que ganó la Superliga 2024/25, la FA Cup y la Copa de la Liga con el Chelsea, además de consagrarse campeona de la Eurocopa Femenina 2025 con la selección de Inglaterra.

    Endler, en tanto, ya había obtenido el premio The Best en 2021 y fue segunda en las ediciones de 2019, 2020 y 2022. En la última temporada, la chilena conquistó la liga francesa con el Olympique de Lyon y regresó recientemente a la Roja, luego de su renuncia tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

    La lista de premios quedó completa con Luis Enrique (PSG), como mejor entrenador, la DT de la selección inglesa femenina, Sarina Wiegman, como mejor entrenadora. Hannah Hampton (Chelsea), la mejor arquera, Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City) como mejor guardameta, Lizbeth Ovalle (Tigres) se llevó el premio al mejor gol en el fútbol femenino y el Puskás fue para Santiago Montiel (Independiente). Andreas Harlass-Neuking, médico del SSV, logró el premio fair play.

    El once ideal del masculino quedó compuesto por Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri; Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Por otro lado, el equipo femenino lo completan Hannah Hampton; Lucy Bronze, Lea Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina; Mariona Caldentey, Alessia Russo y Alexia Putellas.

    Boric anuncia reforma para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad
