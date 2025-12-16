¿Cómo le fue a Christiane Endler? FIFA adelanta quién fue la ganadora del premio The Best a la mejor arquera

La FIFA ha ido liberando poco a poco los nombres de los ganadores del premio The Best. El galardón que entrega el ente rector del fútbol mundial a los mejores del año y cuya ceremonia de premiación se realiza en Qatar, tenía a una chilena nominada. Se trata de la portera de la Roja y del Olympique de Lyon, Christianne Endler.

Claro que la futbolista más destacada de nuestro país no la tenía fácil, junto a ella estaban seleccionadas la alemana Ann-Katrin Berger (Gotham), la española Cata Coll (Barcelona), la nigeriana Chiamaka Nnadozie (Brighton), la estadounidense Phallon Tullis-Joyce (Manchester United) y las inglesas Anna Moorhouse (Orlando Pride) y Hannah Hampton (Chelsea).

Y, precisamente, esta última le arrebató el sueño a la capitana de la Roja, pues se quedó con el preciado galardón. Claro que las credenciales de la portera de 25 años eran difíciles de discutir, pues tuvo un año de ensueño: ganó la Superliga Femenina 2024/25, la Copa FA Femenina 2024/25 y la Copa de la Liga Femenina de la FA 2024/25 con el cuadro inglés y también obtuvo la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025 con su país.

Endler en todo caso ya había ganado el premio el año 2021 y salió segunda en las temporadas 2019, 2020 y 2022. Y aunque su equipo ganó la liga 2024-2025 en Francia, su retorno a la Selección Chilena se produjo hace poco luego de su renuncia voluntaria tras su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Los premios The Best serán entregados en la tarde de este martes 16 de diciembre en una gala que se realizará en Doha y la mayor expectativa la crea el nombre del futbolista que se transformará en el mejor jugador en el fútbol masculino 2025.

El gran candidato es Ousmane Dembélé, quién fue reconocido con el Balón de Oro hace unas semanas, tradicional premio que entrega por la revista France Football, pero también aparecen Kylian Mbappé del Real Madrid, Vitinha de PSG y el joven Lamine Yamal del Barcelona, entre otros. Y el ganador se elige con el voto de los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones masculinas que están cuya afiliadas a la FIFA y cuyas preferencias fueran mandadas antes el 28 de noviembre pasado.