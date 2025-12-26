La dura sanción que recibe compañero de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla tras ser expulsado

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entregó este viernes las resoluciones correspondientes de la 17° fecha de LaLiga. Allí se conoció la dura sanción que recibió el defensor brasileño del Sevilla Marcao, quien fue expulsado en el choque contra Real Madrid.

El organismo determinó sancionar al jugador con seis fechas de suspensión. El abultado castigo se desglosa en un partido por la doble tarjeta amarilla que recibió en el duelo. Otros cuatro le fueron impuestos por los insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas dirigida al árbitro del encuentro, además de otro partido adicional por mostrar una conducta contraria al buen orden deportivo.

Según recoge la prensa hispana, la resolución detalla que una vez que el zaguero vio la tarjeta roja, este encaró al juez, acercándose a escasa distancia de forma intimidante, teniendo que ser separado por compañeros. Además, camino a los vestuarios, lanzó expresiones ofensivas antes de darle una patada a un balón que se encontraba en la zona del cuarto árbitro.

“Marcao se encaró hacia mi persona a escasa distancia de mi cara de forma intimidante teniendo que ser retirado por sus compañeros. Cuando fue separado se dirigió a mí en los siguientes términos: ‘Fillo da puta madre’, dirigiéndose al túnel de vestuarios donde propinó una patada a un balón que había en la zona del cuarto árbitro”, señala el informe del juez.

Si bien el Sevilla realizó una defensa, presentando videos con el objetivo de establecer que la expresión del brasileño era una exclamación genérica en portugués y no un insulto directo hacia el árbitro, el Comité Disciplinario concluyó que no existía un error manifiesto en el acta arbitral, respaldando la versión del juez.

Con esto, el club de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sufrirá una importante baja de cara a los próximos encuentros. Con la sanción, Marcao al menos se perderá los duelos contra Levante, Celta de Vigo, Elche, Athletic Club, Mallorca y Girona.

Un nuevo golpe para Almeyda

Por su parte, el técnico Matías Almeyda también fue castigado con un partido de suspensión por doble amonestación y la posterior expulsión en el mismo partido. De esta manera, el argentino no podrá estar en el banco para enfrentar a Levante el próximo domingo 4 de enero.

Esto se suma al oscuro panorama que tiene el transandino en España. Tras la temprana eliminación de la Copa del Rey, por primera vez en 24 años, el club comenzará el año compitiendo en un solo torneo, ya sin copa y tampoco torneos europeos.

“Matías Almeyda se lo piensa, se cansa o, simplemente, se plantear abandonar el banquillo del Sevilla. Cualquiera de estos posibles titulares es correcto para encabezar esta noticia y reflejarían a pie juntillas la realidad por la que atraviesa el todavía entrenador del Sevilla”, escribió Estadio Deportivo.

Fuentes cercanas al argentino, citadas por el mismo medio, confirman la posibilidad de que el exvolante de River Plate se marche del proyecto por propia decisión, después de firmar un contrato hasta junio de 2028.