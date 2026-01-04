El Galo lo hizo oficial: Cristian Leiva refuerza el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro

Atlético Mineiro ya está en los trabajos de pretemporada, considerando todos los desafíos que tiene por delante en 2026, tanto a nivel local como internacional. En ese afán, el Galo se refuerza no solo en su plantilla, sino que también en el cuerpo técnico que encabeza Jorge Sampaoli.

Un viejo conocido del casildense se convirtió en el nuevo asistente: Cristian Leiva. El club lo anunció en sus redes oficiales este sábado, acompañado con una imagen del Flaco usando la indumentaria de la institución.

“El chileno Cristian Leiva es el nuevo segundo entrenador del Atlético. Se une al cuerpo técnico del argentino Jorge Sampaoli, que inició su pretemporada 2026 en la Cidade do Galo (su complejo deportivo) el viernes”, anunció el Mineiro.

“Exjugador con una larga trayectoria en el fútbol chileno, Leiva tiene 49 años y anteriormente trabajó con Sampaoli en el cuerpo técnico de la selección chilena. Posee el título de Director Técnico del Instituto Nacional del Fútbol de Chile (INAF) y la Licencia CONMEBOL Pro”, complementó el club en su web oficial, para presentar a su refuerzo.

La relación entre Jorge Sampaoli y Cristian Leiva data desde la época del casildense en la Roja, cuando el exdefensa era su “espía”. “Su experiencia como miembro del cuerpo técnico incluye una etapa en las categorías inferiores de la U, donde fue entrenador del sparring del propio Sampaoli. Además, dirigió a las selecciones nacionales Sub 15 y Sub 17 de Chile, además de ser segundo entrenador de la selección absoluta durante la Copa América 2019 y las Eliminatorias al Mundial 2022”, añadió Atlético Mineiro.

Esta no es la primera experiencia de Leiva dirigiendo en el extranjero. Su labor más reciente fue como asistente técnico en Colón de Santa Fe, en la Primera Nacional de Argentina (la segunda categoría), entre 2024 y 2025.

El otro chileno del club es Iván Román. El zaguero chileno arrancó los trabajos de pretemporada por separado con los preparadores físicos, según detalló el Mineiro. Cabe consignar que el futbolista formado en Palestino fue operado en diciembre pasado, a raíz de una fractura en la mano derecha. En rigor, se trató de una fractura del hueso escafoides, ubicada en la muñeca, entre el pulgar y el antebrazo, que requirió de una intervención quirúrgica para su reparación.