Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    El Deportivo

    La ambición de Justo Giani en su llegada a la UC: “Quiero dejar mi nombre”

    El fichaje estudiantil destacó la ambición del club y afirmó que puede desempeñarse en varias posiciones.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    La ambición de Justo Giani en su llegada a la UC: “Quiero dejar mi nombre”.

    Justo Giani fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad Católica. El argentino dio a conocer que el acercamiento con la UC no fue reciente. “A mitad de año tuve la posibilidad de venir, pero no se pudo, pero es algo que vengo hablando hace seis meses, analizando, viendo el club”, señaló.

    En esa línea, añadió que ya está interiorizado en el medio local: “Tengo gente amiga que ha jugado acá y también sé que es un club que pelea el campeonato, que está obligado a ganar. A mí me entusiasmaba mucho eso”.

    Respecto de sus metas, fue directo. “A nivel grupal creo que es lo que exige el club: salir a ganar todos los partidos. En los torneos nacionales salir campeón”, apuntó.

    En lo individual, afirmó que su foco será adaptarse al rol que se le asigne: “Aportar desde donde me toque. Si es dentro de la cancha, con lo que me pida el técnico; si es afuera, tirando para adelante. Los grupos son los que ganan cosas”.

    Consultado por su posición en el campo, recalcó su polifuncionalidad. “En la mayoría de mi carrera jugué por afuera, jugué por adentro, jugué interno. Si me preguntás a mí, de mediapunta es donde más cómodo me siento”, dijo, aunque remarcó que no se cierra a otros roles: “Si tengo que jugar por afuera o de interno, lo voy a hacer. Es función del técnico”.

    Sobre la localía en el Claro Arena, destacó el impacto que percibió al llegar: “Me mostraron las instalaciones y me sorprendió. Se nota que en esta cancha el equipo se va a hacer fuerte”.

    Giani describió qué lo convenció definitivamente de cruzar la cordillera. “La ambición más grande es la de venir a pelear cosas. Quiero poder salir campeón, dejar un nombre”, afirmó.

    El transandinotambién se refirió al diagnóstico del torneo chileno y a su adaptación. “Tengo amigos y excompañeros que han jugado acá y sé que es una liga difícil. En Argentina es más rápido todo, menos tiempo, pero acá hay jugadores de mucha técnica”, explicó.

    “Llegar a un club de esta magnitud representa mucho. Es una linda experiencia y quiero aprovecharla al máximo”, remarcó.

    Por último, valoró la opción inmediata de disputar un título en las próximas semanas por la Supercopa. “En dos partidos poder salir campeón es algo muy lindo. Es lo que más me llamó de venir a este club”, cerró.

    Más sobre: Fútbol Fútbol Nacional La UC Universidad Católica Cruzados Fútbol Chileno Justo Giani

