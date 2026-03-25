Gustavo Álvarez se olvida de la U en su presentación en San Lorenzo: “El actual es el desafío más importante”

Gustavo Álvarez encontró un nuevo club al que dirigir después de dejar a Universidad de Chile a finales de 2025. El entrenador argentino llega a tomar el mando de San Lorenzo, cuadro que se acumula cuatro fechas sin victorias que lo tienen en el décimo lugar del Grupo A del Apertura transandino y con la Copa Sudamericana como otra de sus metas.

En su presentación, no se olvidó de la U. Al DT le preguntaron por una cláusula que tuvo en su contrato con Azul Azul en la que debía pagar un monto tras firmar con un nuevo club, aunque Álvarez prefirió no profundizar en aquello. “Son temas contractuales y legales que prefiero guardar en la intimidad. Guardo un gran recuerdo de Universidad de Chile, de sus hinchas y sus jugadores, pero prefiero evitar hablar de temas contractuales”, planteó.

En cuanto a lo que significa para él llegar a la banca del Ciclón, aseguró que “esta oportunidad me llega en un muy buen momento de mi carrera y de mi vida. Creo que tengo la madurez y capacidad necesaria para afrontar semejante desafío”.

“En el fútbol no hay tiempo para decir que en tantos meses se va a ver la idea del entrenador. Desde el primer día de trabajo se tiene que notar el sello”, agregó, considerando que su estreno en la banca será este miércoles contra Deportivo Riestra como visitante.

“Yo pienso en lo máximo, sin despegar los pies de la tierra. La sumatoria de ambición más humildad, para mí es grandeza. Mi gran sueño es debutar mañana con un triunfo”, amplió.

“En cuanto a lo táctico, ensayamos dos días las variantes y mañana vamos a confirmar el equipo y el sistema. Considero que un DT tiene que ser un solucionador de problemas. Si el equipo está en crisis hay que hacerse cargo. Hay que afrontar los desafíos con valentía y poniendo el pecho”, explicó sobre la preparación del equipo.

Luego, remarcó que su paso por la U ya quedó atrás: “En los clubes tan grandes hay que ganar hasta los entrenamientos. Así se trabaja mejor. No vamos a especular en nada por el tamaño de la institución que representamos. A los hinchas les aseguro que este equipo los va a representar. Nuestro gran sueño va a ser ganar el próximo partido. Esa es nuestra gran ambición. Siempre el actual es el desafío más importante. Reconozco la institución y el tamaño de San Lorenzo en Argentina y Sudamérica”, enfatizó.

Desafío internacional

Otro de los frentes que tendrá que encarar el San Lorenzo de Gustavo Álvarez es la Copa Sudamericana. Los cuervos son parte del Grupo D junto a Santos (Brasil), Deportivo Cuenca (Ecuador) y Deportivo Recoleta (Paraguay).

“Es un grupo donde tenemos la particularidad de jugar un partido en la altura, enfrentar a un equipo brasileño importante y a un rival paraguayo que viene haciendo bien las cosas”, expuso, enfatizando los distintos escenarios que se darán en la competencia.

“No hay premios ni favores para nadie. Cada uno está en ese lugar porque se lo ganó, porque juegan los mejores de Sudamérica”, aseguró sobre los competidores del grupo para luego indicar que “lo veo un grupo muy competitivo, que hay que tomar con absoluta seriedad y respeto a los tres rivales”.