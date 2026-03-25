SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Gustavo Álvarez se olvida de la U en su presentación en San Lorenzo: “El actual es el desafío más importante”

    El técnico toma el mando del Ciclón tras dejar a los azules a finales de 2025. "Hay que afrontarlo con valentía y poniendo el pecho", aseguró el adiestrador.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @SanLorenzo / X.

    Gustavo Álvarez encontró un nuevo club al que dirigir después de dejar a Universidad de Chile a finales de 2025. El entrenador argentino llega a tomar el mando de San Lorenzo, cuadro que se acumula cuatro fechas sin victorias que lo tienen en el décimo lugar del Grupo A del Apertura transandino y con la Copa Sudamericana como otra de sus metas.

    En su presentación, no se olvidó de la U. Al DT le preguntaron por una cláusula que tuvo en su contrato con Azul Azul en la que debía pagar un monto tras firmar con un nuevo club, aunque Álvarez prefirió no profundizar en aquello. “Son temas contractuales y legales que prefiero guardar en la intimidad. Guardo un gran recuerdo de Universidad de Chile, de sus hinchas y sus jugadores, pero prefiero evitar hablar de temas contractuales”, planteó.

    En cuanto a lo que significa para él llegar a la banca del Ciclón, aseguró que “esta oportunidad me llega en un muy buen momento de mi carrera y de mi vida. Creo que tengo la madurez y capacidad necesaria para afrontar semejante desafío”.

    “En el fútbol no hay tiempo para decir que en tantos meses se va a ver la idea del entrenador. Desde el primer día de trabajo se tiene que notar el sello”, agregó, considerando que su estreno en la banca será este miércoles contra Deportivo Riestra como visitante.

    “Yo pienso en lo máximo, sin despegar los pies de la tierra. La sumatoria de ambición más humildad, para mí es grandeza. Mi gran sueño es debutar mañana con un triunfo”, amplió.

    “En cuanto a lo táctico, ensayamos dos días las variantes y mañana vamos a confirmar el equipo y el sistema. Considero que un DT tiene que ser un solucionador de problemas. Si el equipo está en crisis hay que hacerse cargo. Hay que afrontar los desafíos con valentía y poniendo el pecho”, explicó sobre la preparación del equipo.

    Luego, remarcó que su paso por la U ya quedó atrás: “En los clubes tan grandes hay que ganar hasta los entrenamientos. Así se trabaja mejor. No vamos a especular en nada por el tamaño de la institución que representamos. A los hinchas les aseguro que este equipo los va a representar. Nuestro gran sueño va a ser ganar el próximo partido. Esa es nuestra gran ambición. Siempre el actual es el desafío más importante. Reconozco la institución y el tamaño de San Lorenzo en Argentina y Sudamérica”, enfatizó.

    Desafío internacional

    Otro de los frentes que tendrá que encarar el San Lorenzo de Gustavo Álvarez es la Copa Sudamericana. Los cuervos son parte del Grupo D junto a Santos (Brasil), Deportivo Cuenca (Ecuador) y Deportivo Recoleta (Paraguay).

    Es un grupo donde tenemos la particularidad de jugar un partido en la altura, enfrentar a un equipo brasileño importante y a un rival paraguayo que viene haciendo bien las cosas”, expuso, enfatizando los distintos escenarios que se darán en la competencia.

    “No hay premios ni favores para nadie. Cada uno está en ese lugar porque se lo ganó, porque juegan los mejores de Sudamérica”, aseguró sobre los competidores del grupo para luego indicar que “lo veo un grupo muy competitivo, que hay que tomar con absoluta seriedad y respeto a los tres rivales”.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolGustavo ÁlvarezSan LorenzoUniversidad de ChileLa U

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petróleo registra fuerte caída y el Brent quiebra los US$ 100 ante señales de Irán sobre el paso de barcos por Ormuz

    Hombre muere tras ser baleado en la cabeza en Recoleta

    Irán insiste en la navegación “segura” por el estrecho de Ormuz para los “buques no hostiles”

    Joven de 20 años muere tras ser baleado en Cerro Navia: recibió un impacto de bala mientras se encontraba al interior de vehículo

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR

    Lo más leído

    1.
    Blanco y Negro se querella tras detección de camisetas de Colo Colo falsificadas en el aeropuerto de Pudahuel

    Blanco y Negro se querella tras detección de camisetas de Colo Colo falsificadas en el aeropuerto de Pudahuel

    2.
    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    Pablo Milad, por la Ley SADP: “Guardiola o Pellegrini no vendrían a Chile si una comisión técnica les elige los jugadores”

    3.
    Nicolás Peric revela la condición médica que afectó su carrera como arquero: “Ahora que me retiré, lo voy a contar”

    Nicolás Peric revela la condición médica que afectó su carrera como arquero: “Ahora que me retiré, lo voy a contar”

    4.
    Lucas Assadi aclara cuál es su relación con barrista acusado de narcotráfico

    Lucas Assadi aclara cuál es su relación con barrista acusado de narcotráfico

    5.
    Un acuerdo en cuotas: el millonario pago que Gustavo Álvarez debe hacer a la U tras firmar en San Lorenzo

    Un acuerdo en cuotas: el millonario pago que Gustavo Álvarez debe hacer a la U tras firmar en San Lorenzo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Subsidio de Calefacción: revisa con el RUT si corresponde el pago del beneficio

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Hombre muere tras ser baleado en la cabeza en Recoleta
    Chile

    Hombre muere tras ser baleado en la cabeza en Recoleta

    Joven de 20 años muere tras ser baleado en Cerro Navia: recibió un impacto de bala mientras se encontraba al interior de vehículo

    Dos detenidos tras robo a vivienda en La Reina: sujetos amarraron a dos adultos mayores

    Petróleo registra fuerte caída y el Brent quiebra los US$ 100 ante señales de Irán sobre el paso de barcos por Ormuz
    Negocios

    Petróleo registra fuerte caída y el Brent quiebra los US$ 100 ante señales de Irán sobre el paso de barcos por Ormuz

    Pasajes de buses interurbanos subirán hasta un 30% por aumento del precio del combustible

    Mercados cierran con señales mixtas mientras siguen el desarrollo del conflicto en Irán

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más
    Tendencias

    Por qué no deberías cargar tu celular hasta el 100% y otros 5 tips para hacer que tu teléfono dure más

    Las graves consecuencias de la polución tóxica que genera la guerra en Irán (que podría perdurar por décadas)

    “Me equivoqué”: revelan cómo fue el tenso momento en que el avión chocó con un carro en el aeropuerto de LaGuardia

    Lucas Assadi aclara cuál es su relación con barrista acusado de narcotráfico
    El Deportivo

    Lucas Assadi aclara cuál es su relación con barrista acusado de narcotráfico

    A la caza de Ferguson: el nuevo récord que pesigue Pep Guardiola tras ganar la Copa de la Liga con el Manchester City

    Nicolás Peric revela la condición médica que afectó su carrera como arquero: “Ahora que me retiré, lo voy a contar”

    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR
    Tecnología

    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    “¡Lleva una cámara!”: la íntima y divertida complicidad entre John Lennon y Elton John en Nueva York
    Cultura y entretención

    “¡Lleva una cámara!”: la íntima y divertida complicidad entre John Lennon y Elton John en Nueva York

    Oliver Stone prepara nueva película tras diez años sin dirigir ficción: Josh Hartnett será el protagonista

    Así será la edición más grande de Ch.ACO (y cómo alista su llegada a Valparaíso)

    Irán insiste en la navegación “segura” por el estrecho de Ormuz para los “buques no hostiles”
    Mundo

    Irán insiste en la navegación “segura” por el estrecho de Ormuz para los “buques no hostiles”

    Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones y confirma un ataque contra un puerto en Leningrado

    Estados Unidos ordena despliegue de más de dos mil paracaidistas en Medio Oriente ante posible escalada militar contra Irán

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones