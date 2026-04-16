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    Guillermo Hoyos celebra su nombramiento como DT del Inter Miami de Messi: “Es una bendición”

    El ex técnico de Universidad de Chile fue presentado después de que Javier Mascherano decidiera dar un paso al costado por motivos personales.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @InterMiamiCF.

    El Inter Miami ha dado un giro en el banco del equipo. Este martes Javier Mascherano comunicó su salida del club, aludiendo a razones personales. Y quien tomó su lugar fue Ángel Guillermo Hoyos.

    El ex entrenador de Universidad de Chile tomó el mando del cuadro rosado y este miércoles fue presentado a los medios. Allí compartió sus primeras sensaciones, destacando la cercanía que tiene con Lionel Messi desde que el adiestrador lo tuvo bajo su comando en las series formativas del Barcelona español.

    Tengo una bomba adentro de uno mismo, una emoción enorme. Soy creyente. No solo creyente, sino que vivo sobre eso. Y hace que realmente sea una gran bendición. Me quedó con eso porque es una inmensa bendición”, comentó de entrada cuando le consultaron sobre tener la posibilidad de dirigir a Messi.

    “La amistad no se negocia. Hay una amistad también, que hemos tenido diferentes años. Y una amistad que tenemos con muchos jugadores, porque hemos trabajado en diferentes países. Esa amistad no significa que todos los días podamos llegar a estar arriba de él”, continuó.

    De todas maneras, recalcó que “hay que respetar todo. La privacidad y lo que se tiene. Hay que ser muy prudente y, sobre todo, ir en silencio y tratando de ir creciendo y desarrollando esta forma, porque todo esto es nuevo. Estar con el mejor jugador de la historia dentro del campo es algo extraordinario. Estoy muy agradecido”.

    También destacó los logros de Javier Mascherano en el club. “Lo dije ayer, en un mensaje que nos mandamos. Son decisiones personales. Y en esas decisiones personales uno ya no puede entrar. Masche dio muchísimo acá. Es campeón de la MLS, nos dio un título, con un respeto y una valoración a todo su cuerpo técnico. Son decisiones que ya no intervengo. Estamos agradecidos por el paso de él y la enseñanza que nos deja a nosotros”, comentó.

    A continuación explicó cuáles serían sus ejes de trabajo inmediato, apuntando que “nadie arranca de cero”.

    “Hay una historia, hay una profundidad. Respetar y no valorar a quien tienes, es una falta de respeto. Hay grandes jugadores. Siempre hemos sido muy prudentes, nunca hemos dejado de ser jugador. Hay que hacer crecer lo que se puede hacer crecer”, complementó.

    “Soy un entrenador comunicativo, amigo, con mucha fe en lo que estamos haciendo. Vamos a tratar de apoyarlo en todo lo que se necesite y de que el silencio ese, al que me tiene acostumbrado, se manifieste en una unión y una capacidad a nivel de evolución de trabajo a través de los grandes jugadores que hay”, prosiguió.

    Es un plantel maravilloso. Esto es intensidad, juego, posesión. El Barcelona, que practica un poco de esa forma y lo hemos aprendido, es el que nos alimenta el paladar futbolístico”, remarcó.

    Así mismo, destacó que “Hoy el Inter, creo yo, está entre los 10 mejores equipos del mundo. Con el estadio que abrió, es algo extraordinario, tiene una proyección...”

    El debut de Hoyos al mando del primer equipo se espera para este sábado 18 de abril, cuando el conjunto de las garzas visite a Colorado Rapids a partir de las 16.30 horas de Chile.

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    Más sobre:FútbolInter MiamiGuillermo HoyosLionel Messi

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