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    China evita confirmar si Xi Jinping le aseguró a Trump que no suministra armas a Irán

    “En cuanto a la situación de Irán, China ha dejado clara su firme postura en más de una ocasión”, ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino.

    Por 
    Europa Press
    El presidente chino, Xi Jinping Xie Huanchi

    Las autoridades de China han evitado este jueves valorar las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un intercambio de cartas con su homólogo chino, Xi Jinping, en el que el mandatario asiático supuestamente le confirmó a Trump que Beijing no suministra ayuda militar a Irán en el contexto de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

    “En cuanto a la situación de Irán, China ha dejado clara su firme postura en más de una ocasión”, ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, en unas declaraciones en las que ha evitado aclarar si el mandatario chino ha trasladado esos mensajes a sus contraparte estadounidense.

    “En cuanto a los detalles que ha mencionado, no dispongo de información al respecto”, ha indicado a las preguntas de los periodistas.

    En una entrevista con la cadena Fox, Trump señaló que en una carta a su homólogo de China, Xi Jinping, le pidió que no enviara ayuda militar a Irán en el contexto de la guerra, a lo que el mandatario asiático le contestó que no lo está haciendo.

    “Le escribí una carta pidiéndole que no lo hiciera. Y él me escribió una carta diciendo que, en esencia, no lo estaba haciendo”, ha resumido sobre la ayuda militar del gigante asiático a Teherán sobre la que se han publicado distintas informaciones en medios norteamericanos.

    Antes de viajar a China, donde se espera que realice una visita oficial en el mes de mayo, Trump insistió en que mientras el presidente chino “necesita petróleo”, los estadounidenses no están en esa situación, aunque no ha aclarado cómo cree que la guerra en Irán y la crisis en el estrecho de Ormuz puede afectar a la cumbre en Pekín.

    Más sobre:ChinaEstados UnidosDonald TrumpXi Jinping

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