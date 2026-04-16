Encuentran cuerpo sin vida de una mujer en plena vía pública en la comuna de Santiago

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado durante la madrugada de este jueves en plena vía pública en la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

Los hechos se registraron en calle Pedro Lagos, donde la mujer fue encontrada tendida con diferentes lesiones atribuibles a terceros.

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros, quienes se encuentran investigando los hechos.

Según detalló el Capitán Francisco Ortega, de la Prefectura Central, “Nos trasladamos al lugar como personal policial y constatamos la veracidad de los hechos, verificando que efectivamente esta persona se encontraba sin signo vital en el lugar, con claro indicio de intervención del cero, distintas heridas cortopunzantes en el cuerpo”.

“Tomamos contacto en estos momentos con la fiscalía y estamos en espera de instrucciones para verificar todas las diligencias investigativas que se van a realizar”, agregó.