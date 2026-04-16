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    Acciones mundiales llegan a nuevos máximos históricos ante expectativa de acuerdo de paz en Medio Oriente

    El índice MSCI World, que es la referencia de la renta variable a nivel mundial, anota un alza de 0,23%. Los petróleos siguen por debajo de los US$ 100.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El S&P 500 y el Nasdaq están en niveles inéditos. SPENCER PLATT

    Las acciones mundiales suben una vez más y se instalan en nuevos máximos históricos gracias a la confianza del mercado en un pronto acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

    El índice MSCI World, que es la referencia de la renta variable a nivel mundial, anota un alza de 0,23% respecto a la sesión de ayer, situándose en unos inéditos 4.592 puntos.

    Este salto se produce luego que ayer en Wall Street el S&P 500 y el Nasdaq, rompieran los 7.000 puntos y 24.000 puntos, respectivamente, para también tocar niveles nunca antes vistos.

    Ayer, en Chile, el Ipsa bajó ligeramente en lo que sería un breve ajuste tras una racha alcista de cinco jornadas. El selectivo supera ya el nivel que tenía antes del inicio del conflicto.

    Las bolsas han subido en los últimos días ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El presidente Donald Trump declaró en una entrevista con Fox Business, emitida el miércoles, que la guerra con Irán está ” muy cerca de terminar ”, reiterando que Teherán desea “con urgencia llegar a un acuerdo”.

    Un funcionario de la Casa Blanca declaró el martes a CNBC que se está considerando una segunda ronda de negociaciones entre Washington e Irán.

    Según el funcionario, quien solicitó permanecer en el anonimato para no revelar detalles sobre los planes internos del gobierno, aún no se ha programado ninguna reunión oficial.

    El petróleo, por su parte, marca leves subidas de en torno a 1%, pero tanto el Brent como el WTI se ubican por debajo de los US$ 100.

    Precios del petróleo operaban por debajo de los US$ 100.

    “Los operadores se aferran con fuerza a la esperanza de que en los próximos días se materialice una nueva ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán”, dijo a Bloomberg Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

    “El hecho de que el petróleo cotice por debajo de los 100 dólares y las esperanzas de un avance diplomático se están combinando para dar un nuevo impulso a los mercados bursátiles”, agregó.

    Los precios del oro subían ya que el creciente optimismo sobre un posible fin de los conflictos en Oriente Medio calmaba los temores inflacionarios y mejoraba las perspectivas de una bajada de las tasas de interés.

    El oro al contado subía un 0,5% a US$ 4.815,15 por onza, tras alcanzar su máximo de un mes en la sesión anterior. Los futuros del oro estadounidense con vencimiento en junio ganaban un 0,3% a US$ 4.836,50, informó Reuters.

    Más sobre:MercadosBolsasAcciones

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