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    El presidente de Líbano sostiene que alto al fuego será “el punto de partida” en las negociaciones con Israel

    El presidente libanés ha insistido en el “compromiso” de Líbano con “detener la escalada en el sur y en todas las regiones libanesas”, insistiendo en que deben cesar los ataques contra “civiles inocentes”.

    Por 
    Europa Press
    Tropas adicionales de las Fuerzas de Defensa de Israel en el Líbano. Imagen @IDF en X.

    El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha recalcado este jueves que el alto al fuego será “el punto de partida” en las negociaciones con Israel, cuando se esperan contactos directos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de las conversaciones iniciadas en Washington para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

    “El alto el fuego que Líbano exige a Israel será el punto de partida natural para negociaciones directas entre ambos países, de acuerdo con la iniciativa presidencial”, ha indicado en un mensaje difundido por su oficina, tras la reunión con el secretario de Estado británico para Oriente Próximo, Hamish Nicholas Falconer.

    En este sentido, el presidente libanés ha insistido en el “compromiso” de Líbano con “detener la escalada en el sur y en todas las regiones libanesas”, insistiendo en que deben cesar los ataques contra “civiles inocentes” y “la destrucción de viviendas en pueblos y ciudades libanesas”.

    Según ha defendido Aoun, las autoridades libanesas serán “las únicas encargadas de las negociaciones”, incidiendo en que se discuten asuntos soberanos por lo que “nadie más puede intervenir”, tras señalar que un paso clave sería la retirada de fuerzas militares israelíes de territorio libanés.

    Igualmente, ha apuntado al redespliegue del Ejército libanés “a las fronteras internacionales”, “extendiendo plenamente la autoridad estatal y poniendo fin a toda presencia armada”.

    De lado de Israel, la ministra de Ciencia y Tecnología de Israel, Gila Gamliel, ha desvelado que Netanyahu mantendrá durante la jornada una conversación con Aoun, insistiendo en que el contacto tendrá lugar “tras muchos años de desconexión total en el diálogo entre los dos Estados”. “Espero que este movimiento, al final, lleve a la prosperidad”, ha apuntado.

    En todo caso ha sido Washington quien ha empujado a mantener la llamada, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que “los dos líderes” de Líbano e Israel hablarían durante la jornada del jueves. “Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana”, ha afirmado Trump en un breve mensaje en redes sociales.

    Líbano había reclamado en varias ocasiones a Israel la apertura de negociaciones bilaterales, algo solo aceptado el pasado jueves por Netanyahu, quien ordenó mantener negociaciones directas con Líbano para establecer “relaciones pacíficas” y trabajar conjuntamente para “desmantelar” a Hezbolá, un punto que también reclama Beirut.

    Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, mantuvieron conversaciones de alto nivel por última vez en 1993, si bien no en el rango de presidente y primer ministro.

    Más sobre:LíbanoIsraelNegociacionesAtaques

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