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    La olvidada relación entre Ariel Leporati, el técnico de la Roja Sub 17 mundialista, y Arturo Vidal

    El entrenador, quien se inscribió en la historia del fútbol chileno por el logro conseguido en el Sudamericano de Paraguay, tuvo un rol clave en uno de los proyectos más ambiciosos del Rey.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Ariel Leporati, en el partido de la Sub 17 ante Bolivia (Foto: Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh)

    Ariel Leporati se inscribe en la historia del fútbol chileno. El entrenador de la Selección Sub 17 celebra una gesta: la clasificación al Mundial de la categoría, el evento que se realizará anualmente hasta 2029 en Qatar.

    El combinado nacional lo logra por segunda vez consecutiva. Ahora lo hace después de golear por 4-0 a Bolivia en el repechaje. El estratega no escondió su felicidad, aunque optó por la mesura que mostró durante todo el certamen. “Hay un proyecto formativo en el fútbol chileno que ya lleva unos años, que está tomando forma; no es conseguir resultados de la noche a la mañana. Hay que tener mucha calma. Esto es como la vida misma“, declaró. ”Lo bueno es que estamos alineándonos todas las partes. Falta mucho trabajo aún. Esto requiere un proceso y es lo que estamos haciendo ya con estas categorías. Era muy importante poder clasificar al Mundial”, complementó.

    La olvidada relación entre Ariel Leporati, el técnico de la Sub 17 mundialista, y Arturo Vidal

    La historia de Ariel Leporati está fuertemente vinculada con Arturo Vidal. Hace un década, el técnico estuvo a cargo del área deportiva de uno de los proyectos más ambiciosos del Rey: el Team Vidal. Ese grupo de trabajo coordinaba las actividades en el Club Chicureo, la propiedad que adquirió el entonces volante de la Juventus. El proyecto también consideraba un área social: se abrirían tres escuelas de fútbol en San Joaquín, la comuna de la que emergió el mediocampista, con los mismos estándares que la que se implementaba en el lugar, ciertamente, más acomodado. La primera, en La Legua.

    En principio, vamos a darles los uniformes. Quizás, después, les entreguemos zapatos de fútbol como premio a sus objetivos escolares y deportivos. El incentivo es parte del crecimiento”, explicaba el entonces director de Team Vidal. Por esos días, se afinaba un convenio con una marca proveedora de indumentaria. Nadie quería hablar de costos. “La cifra que demos puede ser objeto de opiniones o de críticas. Y no tiene sentido. Lo importante es que Arturo está haciendo algo concreto por niños que necesitan una oportunidad similar a la que tuvo él. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero”, agregaba.

    Ariel Leporati, en el torneo que consagró a la Sub 17.

    Al margen de la detección y formación de talentos, el entrenador y, para el caso, ejecutivo, transmitía un especial encargo de Vidal. “Vamos a reforzar la integración. Aspiramos a reducir la deserción escolar a través del deporte. A los niños les vamos a pedir periódicamente sus informes de notas, por ejemplo. Para seguir jugando fútbol, deberán demostrar que les está yendo bien en los estudios. Arturo está muy preocupado de ese tema. Y sigue muy de cerca lo que estamos haciendo con las escuelas”, establecía a La Tercera.

    El método

    Leporati había sido descubierto en un colegio del sector oriente de la capital. En el club Chicureo generó una gran impresión. “Una persona seria, profesional, de buen trato. Apasionado por el fútbol”, describe una fuente que trabajó con él. La jefatura que ejercía llegó, precisamente, como reconocimiento a su labor. Entre sus virtudes destacaban, por ejemplo, su buen manejo de grupo y la puntualidad. La otra, dicen, era inherente a todos los entrenadores del staff: la ambición de escalar hasta ejercer en el profesionalismo.

    El trabajo tenía un respaldo metodológico. En la entidad se aplicaba el método Coerver, una técnica de entrenamiento en el fútbol ideada por el entrenador neerlandés Wiel Coerver que, en términos generales, postulaba que la técnica se puede aprender y que no solo es innata y que fortalecía aspectos como las habilidades técnicas, la velocidad, la creatividad, la confianza, el autoestima y el desarrollo de fundamentos sólidos. Coerver llegó a ser campeón local con el Feyenoord y ganó una Copa UEFA, a mediados de los 70.

    Los diálogos con Vidal, en todo caso, fueron acotados. Un poco por la agenda de ambos y otro tanto por el revuelo que cada visita del volante solía producir en el lugar. De hecho, quienes conocen al entrenador desligan su despegue de la figura del Rey. “Hizo su carrera solo”, sentencian. “Si lo crees, lo creas”, es una de las frases de cabecera del entrenador, quien ya había ilusionado al fútbol chileno con su trabajo en la Selección Sub 15.

    Más sobre:Arturo VidalAriel LeporatiSelecciónSub 15FútbolFútbol Nacional

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