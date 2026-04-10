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    Ariel Leporati mantiene la mesura tras la victoria de la Roja Sub 17 ante Paraguay: “El grupo sigue abierto”

    El entrenador habla tras el primer triunfo de la selección chilena en el Sudamericano de la categoría.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Ariel Leporati mantiene la mesura tras la victoria de la Roja Sub 17 ante Paraguay: “El grupo sigue abierto”. Foto: Richard Ramirez - Comunicaciones FFCh

    La Roja Sub 17 derrotó por 1-0 a Paraguay en el Sudamericano y mantiene sus opciones de clasificar al Mundial. Tras el encuentro, Ariel Leporati valoró el desempeño de sus dirigidos y remarcó que el plantel debe mantener el enfoque en el último partido de la fase de grupos. “Sabíamos que iba a ser muy difícil. Tratamos de mejorar lo que veníamos haciendo en los dos partidos anteriores. Fuimos muy intensos, encontramos el gol y después lo pudimos aguantar”, indicó.

    El técnico también destacó la capacidad de los jugadores para adaptarse a distintos esquemas tácticos. “Esta categoría ha tenido la particularidad de que no hay un sistema único de juego. Vamos variando y los futbolistas se acostumbran a eso. Lo elegimos en función de lo que tenemos en mejor momento y también pensando en cómo le podemos hacer más daño al rival”, sostuvo.

    Pese al triunfo, Leporati insistió en la necesidad de mantener la calma antes del cierre del grupo. “Le hablé a los jugadores en el camarín que hay que tener mesura y equilibrio. No éramos los peores hace dos días por perder con Colombia ni hoy los mejores por ganar a Paraguay. El grupo sigue abierto y se va a definir el domingo. Vamos a recuperarnos y prepararnos para seguir con nuestro objetivo, que es tratar de clasificar al Mundial”, afirmó.

    Con la victoria, Chile alcanzó cuatro puntos en el Grupo A y llega a la última fecha con opciones de avanzar directamente al Mundial Sub 17 o, en caso de no lograrlo, disputar la ronda de play offs.

    La voz del plantel

    El defensor Antonio Cannoni valoró el rendimiento en el triunfo ante Paraguay y destacó la actitud del equipo. “Las sensaciones son que dimos la vida en la cancha por la camiseta. Pudimos encontrar los espacios y en la táctica fija hacerles daño, que era lo que estábamos buscando”, expresó.

    El zaguero también hizo referencia al funcionamiento. “Siento que como defensa anduvimos muy bien con la línea de tres. Estamos muy unidos, estamos como una familia y esta noche celebramos, pero mañana ya concentramos para el partido del domingo contra Ecuador”, señaló.

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