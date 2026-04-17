Detenida a los 86 años en EE.UU.: la historia de Marie-Thérèse Ross, la viuda francesa en manos del ICE

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a Marie-Thérèse Ross en Alabama el 1 de abril. La mujer, de 86 años, excedía el plazo de su visa de 90 días, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ahora se encuentra recluida en un centro federal de detención de inmigrantes en Luisiana.

Su arresto ha provocado la reacción del Gobierno francés, que se ha movilizado para lograr su liberación: el cónsul general de Francia en Nueva Orleans, Rodolphe Sambou, ha visitado a Ross en dos ocasiones y están en marcha gestiones para presionar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para que sea repatriada a Francia, según la agencia AP.

Agentes del ICE detienen a un sospechoso en EE.UU. Foto: Archivo

“Dada su edad, realmente queremos que salga de esta situación lo antes posible”, dijo un funcionario francés al medio Politico.

La ciudadana francesa -originaria de la comuna de Le Pouliguen, en el departamento de Loira Atlántico, al oeste de Francia- fue detenida de manera violenta en su residencia, según indicó su familia a medios franceses.

“Fue esposada de pies y manos como si fuera una criminal peligrosa”, indicó su hijo al diario Ouest-France.

Faute de carte verte, une Française de 86 ans arrêtée par l’ICE



Marie-Thérèse a été placée en détention par la police de l'immigration aux États-Unis en raison de son absence de visa permanent ➡️ https://t.co/dEVsH3QXYE pic.twitter.com/8z0qCmYm7w — Le Parisien (@le_Parisien) April 11, 2026

Marie-Thérèse Hélène Ross no contaba con residencia permanente, aunque su familia asegura que se encontraba a la espera de la tarjeta de residencia (Green Card).

Sus hijos tuvieron noticias de su madre, que padece problemas cardíacos y de espalda, solo una semana después de su arresto, cuando funcionarios consulares franceses pudieron visitarla.

Migró por amor

Se había mudado a Estados Unidos en abril de 2025 tras casarse con William Ross -también llamado Billy-, su amor de juventud y exsoldado estadounidense, a quien había conocido en la década de 1950, cuando ambos trabajaban en una base de la OTAN en Montoir-de-Bretagne, cerca de Saint-Nazaire.

Marie-Therese Helene Ross, entered the country in June 2025 under the Visa Waiver Program, which permitted her to remain in the country for 90 days. SEVEN MONTHS later, she is still illegally in the United States.



We encourage all illegal aliens to take control of their… https://t.co/MQFfkEGiyV — Homeland Security (@DHSgov) April 16, 2026

Billy regresó a Estados Unidos en 1966, luego de que Francia se retirara de la estructura de mando militar integrado de la OTAN.

Los registros matrimoniales del condado de Calhoun muestran que Marie-Thérèse Hélène se casó en abril de 2025 con Billy, residente de Alabama, quien falleció en enero de 2026, según un obituario publicado por su familia, que indica que fue capitán del Ejército de Estados Unidos.

Tras la muerte de su marido, Marie-Thérèse decidió quedarse en Estados Unidos, a la espera de resolver su situación migratoria, así como para atender trámites y una disputa de sucesión con la familia de su difunto esposo.

Ross y el hijo de Billy se preparaban para un juicio que decidiría la propiedad de los bienes y la herencia del veterano estadounidense, por lo que la familia de Marie-Thérèse cree que fue el hijo de su difunto esposo quien la denunció ante las autoridades migratorias.

États-Unis: une Française de 85 ans a été arrêtée par l’ICE et placée en centre de rétention pic.twitter.com/1gBZw9xalU — BFM (@BFMTV) April 14, 2026

“Eso suponemos. Pero no tenemos pruebas”, afirman allegados de la octogenaria.

Ross se encuentra entre las miles de personas afectadas por la política de deportaciones de la administración Trump.

Otro caso similar

La situación de Marie-Thérèse recuerda otros procedimientos del ICE, como la detención de una mujer adoptada por un veterano estadounidense en la década de 1970 en un orfanato iraní, quien la encontró y crió en California como cristiana, y que ahora enfrenta la amenaza de deportación a Irán, país con el que no tiene vínculos.

El padre adoptivo de la mujer fue prisionero de guerra en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado en 1943 y permaneció cautivo hasta el final del conflicto. Tras retirarse de la Fuerza Aérea, trabajó como contratista del gobierno en Irán, donde él y su esposa la encontraron en un orfanato en 1972 y la adoptaron. Tenía dos años.

Her children said they lost contact for a week after the arrest until French consular officials visited her. https://t.co/vk40J9WBeC — Newsweek (@Newsweek) April 14, 2026

El proceso de adopción se completó en 1975, pero un vacío legal en las leyes migratorias de la época requería un trámite de naturalización independiente que nunca se realizó. La afectada, que es cristiana y no tiene antecedentes penales, descubrió su falta de ciudadanía al solicitar un pasaporte a los 38 años. Ahora es procesada por el Departamento de Seguridad Nacional debido a que su visa original expiró en 1974.

I want to know what the ICE agents told themselves when they went to lock this grieving widow in handcuffs and throw her in jail, even though immigration law has options for widows of U.S. citizens and they could have given her a warning and asked her to file the right paperwork. https://t.co/4UPeW2VW7w pic.twitter.com/WwGkNjUoPm — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) April 16, 2026

Si es deportada corre otro riesgo por su religión, ya que en Irán los conversos al cristianismo pueden enfrentar encarcelamiento o pena de muerte.

La mujer, que actualmente reside en California y trabaja en el sector salud, describe la amenaza de expulsión como una posible sentencia de muerte y una traición al legado de servicio militar de su padre adoptivo.