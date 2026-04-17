Francia y Reino Unido anuncian misión para que “acompañe y proteja” a buques mercantes en Ormuz

Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han anunciado este viernes la puesta en marcha de una misión naval con carácter “neutral” que “acompañe y proteja” a los buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico, en medio del proceso diplomático de una serie de aliados para contribuir a la libre navegación por el paso de Ormuz.

Tras una reunión organizada por Macron en el Palacio del Elíseo que ha reunido a casi 50 líderes mundiales, la mayoría por videoconferencia, para tratar la crisis en Ormuz, el presidente galo ha anunciado la puesta en marcha de esta operación naval coincidiendo precisamente con la reapertura a la navegación de buques mercantes anunciada por Irán, y que Estados Unidos ha saludado, pese a que ha señalado que mantendrá su cierre perimetral hasta que se logre un acuerdo con Teherán para el fin de la guerra.

“Reforzaremos y aceleraremos el trabajo de planificación que ya hemos iniciado, coordinado con Reino Unido, para permitir la implementación de una misión neutral, claramente distinta de una misión beligerante, con el fin de acompañar y proteger a los buques mercantes que transiten por el Golfo”, ha declarado el presidente francés, quien ha señalado que una próxima reunión de planificación en Londres avanzará en la estructura de la misión.

Macron ha incidido en que este trabajo irá acompañado “de trabajo diplomático y de coordinación” tanto con Reino Unido y los socios interesados en participar como con las partes estadounidense e israelí.

En la misma línea, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha confirmado la intención de lanzar una misión “multinacional” liderada por Londres y París con el objetivo de “proteger la libertad de navegación en cuanto las condiciones lo permitan”.

“Será una misión estrictamente pacífica y defensiva, destinada a tranquilizar los intereses comerciales y apoyar las operaciones de desminado. Invitamos a todas las naciones con interés en el libre flujo del comercio global a unirse. Algunas ya han indicado su disposición a contribuir”, ha explicado, sin concretar exactamente qué naciones aportarán medios militares aunque sí ha apuntado que hay una decena de países dispuestos a ello.

Así las cosas, el líder laborista ha subrayado que la reapertura del estrecho de Ormuz es una “necesidad y responsabilidad global”. “Debemos actuar para que la energía y el comercio mundiales vuelvan a fluir libremente y así reducir los precios para los trabajadores”, ha señalado.