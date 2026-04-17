Camioneros descartan movilización por alza de precio de combustibles: esperan instancias de diálogo con el gobierno

La Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), en voz de su presidente Sergio Pérez, descartó un paro a nivel nacional, asegurando que esperarán la respuesta y “acción” del gobierno.

La asociación gremial se reunió este viernes con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange, y la subsecretaria de Economía, Karlfranz Koehler, donde hicieron entrega de una carta que solicita al gobierno congelar el precio de los combustibles por dos meses y aplicar una rebaja de 15 pesos por litro.

“ Nosotros estamos esperando antes de 20 días la respuesta definitiva, porque ustedes saben que el nuevo valor se mueve cada 21 días. Así que la propia ley da el plazo al Presidente de la República”, explicó el presidente de la CNTC, gremio que tiene 140 dirigentes asociados en el país.

En esa línea, aseveró que tienen “que esperar la respuesta, y más que la respuesta, la acción del Presidente y su gobierno”. Con ello, detalló que muchos de los generadores de carga —empresas que contratan servicios de transporte para trasladar sus productos— no asumirán el alza del precio de los combustibles.

“Para que nuestra actividad tenga sustentabilidad y sea sostenible, necesitamos que el valor del diésel sea incorporado como un insumo principal, y ese valor tiene que ser necesariamente considerado en el tarifario que cada camionero cobra”, sostuvo.