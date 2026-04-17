Envíos de salmón registraron su mejor trimestre de la historia: “Da cuenta de una industria que vuelve a tomar impulso”

Las exportaciones del salmón tuvieron buenos resultados durante el primer trimestre. A tal punto que alcanzaron su mejor periodo en al menos dos décadas, explicado en gran parte por factores de eficiencia operacional.

Las cifras del Banco Central (BC) muestran que en los primeros tres meses del 2026, el salmón y la trucha alcanzaron ventas por US$ 1.990 millones FOB. Lo que reflejó un crecimiento de 8% comparado con el mismo lapso del año anterior.

En este periodo, Chile exportó al mundo -considerando todos sus productos- US$ 30 mil millones FOB. Consecuentemente, los envíos de salmón y trucha representaron el 7% del comercio nacional.

El comercio del salmón y la trucha jamás había presentado estos montos. El trimestre más alto se reportó a fines del año pasado, cuando en la cuarta parte del 2025 se enviaron US$ 1.856 millones FOB en los dos productos observados. El tercer trimestre del mismo año es significativamente menor, anotando exportaciones por US$ 1.430 millones FOB.

Es así como el volumen exportado de estos productos también aumentó en el espacio de tiempo analizado. Si durante el primer trimestre de 2025 se enviaron 218 mil toneladas de salmón y trucha, para el periodo de este año fueron 260 mil toneladas , según información pública del Servicio Nacional de Aduanas. El aumento es de 19%.

El Consejo del Salmón, que levanta un reporte sobre esta materia, analiza que “desde una perspectiva operativa, el crecimiento es transversal durante el trimestre, con aumentos en cada uno de los meses respecto a 2025. Este desempeño no responde a una expansión de la capacidad productiva —que se mantiene estructuralmente limitada— sino a mejoras en eficiencia operativa , optimización de procesos y una gestión más efectiva de la biomasa disponible, lo que permite incrementar los volúmenes exportados dentro de los márgenes actuales de la industria“.

Países

Al mirar los envíos al mundo, los mercados hacia donde fue el salmón experimentó expansiones relevantes respecto del volumen. Particularmente, el Consejo del Salmón destaca que el volumen de comercio con Estados Unidos creció 19%.

Paralelamente, el monto de las exportaciones hacia la potencia, considerando la categoría “salmónidos frescos refrigerados o congelados” que reporta el BC, aumentó 6%, pasando de US$ 655 millones el primer trimestre del 2025 a US$ 695 millones este año.

El volumen exportado a Brasil se expandió en un 22%, mientras que Japón alcanzó un crecimiento moderado de 2%. Ambos países importaron US$ 653 millones FOB durante el primer cuarto del 2026.

El volumen que importó China desde Chile, en todo caso, es el más abrupto, pues aumentó 156%. El Consejo del Salmón analiza que el ejercicio “da cuenta de una industria en constante exploración y apertura de mercados, capaz de posicionar su oferta en destinos altamente competitivos y geográficamente distantes”.

Además, “la expansión en China no solo refleja oportunidades comerciales puntuales, sino también la capacidad de adaptación del sector frente a cambios en la demanda global , reafirmando que el salmón chileno es un producto demandado en todo el mundo y con una creciente diversificación de destinos”.

“Gestión más eficiente”

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, analiza el favorable periodo. “Da cuenta de una industria que vuelve a tomar impulso, pero lo hace desde su fortaleza estructural. Desde una capacidad de adaptarse y operar mejor”.

Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón

La jefa gremial observa que “el crecimiento no está dado por una expansión de la producción, sino por una gestión más eficiente de la capacidad instalada , donde la optimización de procesos ha permitido aumentar los volúmenes de exportación”.

Seguel destaca que la industria ha sumado una estrategia activa de diversificación de mercados, lo que refleja un sector conectado con las dinámicas del mundo y capaz de responder con agilidad a escenarios internacionales cambiantes.

“El salmón chileno es un sector estratégico para el país, cuyo crecimiento en el corto plazo está vinculado a mejoras internas, pero eso tiene un techo. Chile requiere una política de Estado, mejoras regulatorias, expansiones y visión de largo plazo para alcanzar esa meta de ser número 1 a nivel mundial", concluye la expresidenta de la Empresa Portuaria de Arica.