SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Envíos de salmón registraron su mejor trimestre de la historia: “Da cuenta de una industria que vuelve a tomar impulso”

    En el periodo se exportaron US$ 1.990 millones FOB, presentaron un crecimiento año contra año de 8%. La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, examina el periodo, apuntando que el crecimiento se debió a "una gestión más eficiente de la capacidad instalada".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    Las exportaciones del salmón tuvieron buenos resultados durante el primer trimestre. A tal punto que alcanzaron su mejor periodo en al menos dos décadas, explicado en gran parte por factores de eficiencia operacional.

    Las cifras del Banco Central (BC) muestran que en los primeros tres meses del 2026, el salmón y la trucha alcanzaron ventas por US$ 1.990 millones FOB. Lo que reflejó un crecimiento de 8% comparado con el mismo lapso del año anterior.

    En este periodo, Chile exportó al mundo -considerando todos sus productos- US$ 30 mil millones FOB. Consecuentemente, los envíos de salmón y trucha representaron el 7% del comercio nacional.

    El comercio del salmón y la trucha jamás había presentado estos montos. El trimestre más alto se reportó a fines del año pasado, cuando en la cuarta parte del 2025 se enviaron US$ 1.856 millones FOB en los dos productos observados. El tercer trimestre del mismo año es significativamente menor, anotando exportaciones por US$ 1.430 millones FOB.

    Es así como el volumen exportado de estos productos también aumentó en el espacio de tiempo analizado. Si durante el primer trimestre de 2025 se enviaron 218 mil toneladas de salmón y trucha, para el periodo de este año fueron 260 mil toneladas, según información pública del Servicio Nacional de Aduanas. El aumento es de 19%.

    El Consejo del Salmón, que levanta un reporte sobre esta materia, analiza que “desde una perspectiva operativa, el crecimiento es transversal durante el trimestre, con aumentos en cada uno de los meses respecto a 2025. Este desempeño no responde a una expansión de la capacidad productiva —que se mantiene estructuralmente limitada— sino a mejoras en eficiencia operativa, optimización de procesos y una gestión más efectiva de la biomasa disponible, lo que permite incrementar los volúmenes exportados dentro de los márgenes actuales de la industria“.

    Países

    Al mirar los envíos al mundo, los mercados hacia donde fue el salmón experimentó expansiones relevantes respecto del volumen. Particularmente, el Consejo del Salmón destaca que el volumen de comercio con Estados Unidos creció 19%.

    Paralelamente, el monto de las exportaciones hacia la potencia, considerando la categoría “salmónidos frescos refrigerados o congelados” que reporta el BC, aumentó 6%, pasando de US$ 655 millones el primer trimestre del 2025 a US$ 695 millones este año.

    El volumen exportado a Brasil se expandió en un 22%, mientras que Japón alcanzó un crecimiento moderado de 2%. Ambos países importaron US$ 653 millones FOB durante el primer cuarto del 2026.

    El volumen que importó China desde Chile, en todo caso, es el más abrupto, pues aumentó 156%. El Consejo del Salmón analiza que el ejercicio “da cuenta de una industria en constante exploración y apertura de mercados, capaz de posicionar su oferta en destinos altamente competitivos y geográficamente distantes”.

    Además, “la expansión en China no solo refleja oportunidades comerciales puntuales, sino también la capacidad de adaptación del sector frente a cambios en la demanda global, reafirmando que el salmón chileno es un producto demandado en todo el mundo y con una creciente diversificación de destinos”.

    “Gestión más eficiente”

    La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, analiza el favorable periodo. “Da cuenta de una industria que vuelve a tomar impulso, pero lo hace desde su fortaleza estructural. Desde una capacidad de adaptarse y operar mejor”.

    Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón

    La jefa gremial observa que “el crecimiento no está dado por una expansión de la producción, sino por una gestión más eficiente de la capacidad instalada, donde la optimización de procesos ha permitido aumentar los volúmenes de exportación”.

    Seguel destaca que la industria ha sumado una estrategia activa de diversificación de mercados, lo que refleja un sector conectado con las dinámicas del mundo y capaz de responder con agilidad a escenarios internacionales cambiantes.

    “El salmón chileno es un sector estratégico para el país, cuyo crecimiento en el corto plazo está vinculado a mejoras internas, pero eso tiene un techo. Chile requiere una política de Estado, mejoras regulatorias, expansiones y visión de largo plazo para alcanzar esa meta de ser número 1 a nivel mundial", concluye la expresidenta de la Empresa Portuaria de Arica.

    Más sobre:SalmónTrucha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    Decretan prisión preventiva para sujetos que tapaban la zanja que se construye en Colchane

    Camioneros descartan movilización por alza de precio de combustibles: esperan instancias de diálogo con el gobierno

    Gobierno reconoce “situaciones” en dotación policial en San Bernardo: se reunirá con alcaldes de la zona para tratar temas de seguridad

    Sedini dice que limitación por edad a gratuidad universitaria “es conversable” y descarta choque de versiones en el Ejecutivo

    Detienen a dos personas por tráfico de drogas en San Bernardo

    Lo más leído

    1.
    El precio del petróleo sufre violenta caída tras anuncio de Irán de abrir “completamente” el estrecho de Ormuz

    El precio del petróleo sufre violenta caída tras anuncio de Irán de abrir “completamente” el estrecho de Ormuz

    2.
    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

    Informe del FMI dirigido por Rodrigo Valdés desliza crítica a manejo fiscal realizado por Chile y entrega recomendaciones

    3.
    Banco Consorcio pide la quiebra de tres exportadoras de frutas, ligadas a Hacienda Chada

    Banco Consorcio pide la quiebra de tres exportadoras de frutas, ligadas a Hacienda Chada

    4.
    Eliminar contribuciones para adultos mayores cuesta US$200 millones y Ejecutivo repondrá US$130 millones a Fondo Municipal

    Eliminar contribuciones para adultos mayores cuesta US$200 millones y Ejecutivo repondrá US$130 millones a Fondo Municipal

    5.
    Las expectativas y el entusiasmo de Roberto Angelini ante “nuevo ciclo político” marcado por el inicio del gobierno de Kast

    Las expectativas y el entusiasmo de Roberto Angelini ante “nuevo ciclo político” marcado por el inicio del gobierno de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia todo el fin de semana, según el pronóstico

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    A qué hora y dónde ver a Stephanie Vaquer este fin de semana en WrestleMania 42

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Anuncian proceso de postulaciones al Subsidio DS49: ¿Quiénes pueden acceder al llamado especial?

    Decretan prisión preventiva para sujetos que tapaban la zanja que se construye en Colchane
    Chile

    Decretan prisión preventiva para sujetos que tapaban la zanja que se construye en Colchane

    Camioneros descartan movilización por alza de precio de combustibles: esperan instancias de diálogo con el gobierno

    Gobierno reconoce “situaciones” en dotación policial en San Bernardo: se reunirá con alcaldes de la zona para tratar temas de seguridad

    Las expectativas y el entusiasmo de Roberto Angelini ante “nuevo ciclo político” marcado por el inicio del gobierno de Kast
    Negocios

    Las expectativas y el entusiasmo de Roberto Angelini ante “nuevo ciclo político” marcado por el inicio del gobierno de Kast

    Envíos de salmón registraron su mejor trimestre de la historia: “Da cuenta de una industria que vuelve a tomar impulso”

    Schmidt-Hebbel considera “muy caro fiscalmente” la rebaja de contribuciones en vivienda de adultos mayores

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto del cantante D4vd, tras meses de investigaciones por el hallazgo de un cadáver en su auto

    Amor y tragedia: qué se sabe de la francesa de 86 años detenida por el ICE en EEUU, tras reunirse con su amor de joven

    El hábito del sueño que puede proteger tu corazón de infartos y otros problemas cardiovasculares, según un estudio

    Con la casa repleta: Colo Colo agota 42 mil entradas para el duelo ante Palestino, en el Monumental
    El Deportivo

    Con la casa repleta: Colo Colo agota 42 mil entradas para el duelo ante Palestino, en el Monumental

    Fernando Gago deja en suspenso la presencia de Aránguiz en el Clásico Universitario y le hace una promesa a Lucero

    “Los favoreció de forma abismal”: en Perú critican a Piero Maza por su arbitraje entre Palmeiras y Sporting Cristal

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock
    Cultura y entretención

    Bob Dylan y The Beatles: el libro que rescata el lazo volcánico que reinventó el rock

    La gira acústica de Los Bunkers llega a su fin: “Se fue transformando a medida que íbamos avanzando”

    Alex Matute Johns reitera crítica a serie de Netflix y advierte: “En la vida hay cosas que no se hacen”

    Francia y Reino Unido anuncian misión para que “acompañe y proteja” a buques mercantes en Ormuz
    Mundo

    Francia y Reino Unido anuncian misión para que “acompañe y proteja” a buques mercantes en Ormuz

    Trump asegura que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano: “Basta significa basta”

    Detenida a los 86 años en EE.UU.: la historia de Marie-Thérèse Ross, la viuda francesa en manos del ICE

    El club de los reparadores
    Paula

    El club de los reparadores

    Lo probamos y nos gustó: gimnasia facial

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico