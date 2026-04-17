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    Gobierno reconoce “situaciones” en dotación policial en San Bernardo: se reunirá con alcaldes de la zona para tratar temas de seguridad

    La cita fue agendada para el próximo miércoles con el subsecretario Andrés Jouannet y asistirán el alcalde Christopher White y otras autoridades comunales.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    El alcalde de San Bernardo, Christopher White. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hace dos días, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, fue agredido por un grupo de desconocidos en el marco de un operativo municipal para retirar escombros y basura desde sitios públicos tomados: sujetos que actuaban como mecánicos clandestinos tenían tomada una plaza, por lo que intentaron repeler las acciones de limpieza lanzando piedras contra el grupo de funcionarios, pese a que era custodiado por inspectores municipales.

    Ayer, White llegó hasta el Palacio de La Moneda acompañado de más de 200 dirigentes sociales y presidentes de comités de seguridad de la comuna con el objetivo de entregar una carta al Presidente José Antonio Kast, manifestando su preocupación por la disminución de la dotación de Carabineros. Y el gobierno respondió, según informó el alcalde, reconociendo la compleja situación que enfrenta la comuna.

    “Somos plenamente conscientes de la preocupación existente frente a la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico y a la delincuencia, así como de las dificultades que han significado para la comunidad algunas situaciones relacionadas con la dotación policial”, fue la respuesta del Ejecutivo.

    Como parte de las medidas concretas, el gobierno convocó al alcalde White a una reunión de trabajo para el próximo miércoles con el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, con el objetivo de avanzar en una agenda coordinada que permita fortalecer la presencia del Estado en el territorio y mejorar las condiciones de seguridad para las vecinas y vecinos.

    Además, se informó que a esta instancia serán invitados otras autoridades comunales de la zona sur de la Región Metropolitana, con el fin de construir una estrategia conjunta que permita enfrentar de manera más eficaz los fenómenos de violencia y criminalidad que afectan a estos territorios.

    La inquietud de White y los vecinos de San Bernardo

    La principal inquietud expuesta por la autoridad comunal dice relación “con la reducción de 50 funcionarios policiales, lo que agrava un escenario ya complejo en materia de seguridad”, revelan desde el municipio. Y añaden que antes de este ajuste, la proporción era de 1 carabinero por cada 1.600 habitantes; sin embargo, tras la disminución, la cifra aumentó a 1 por cada 2.100 habitantes, evidenciando un déficit crítico para una comuna con altos índices delictuales.

    Este contexto se vio reflejado incluso durante la misma jornada del operativo municipal que terminó con 19 funcionarios municipales agredidos. Según explicó el alcalde White, el procedimiento se realizó sin presencia policial debido a la necesidad de priorizar los recursos disponibles.

    “Como municipio no solicitamos apoyo de Carabineros para todos los operativos, justamente porque entendemos que la baja dotación debe enfocarse en labores preventivas y patrullajes”, señaló.

    Más sobre:San BernardoSeguridad PúblicaChristopher WhiteAndrés JouannetSeguridad

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