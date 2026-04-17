Decretan prisión preventiva para sujetos que tapaban la zanja que se construye en Colchane

La presentación de una querella por el delito de contrabando permitió la prisión preventiva para dos bolivianos que fueron sorprendidos por Carabineros tapando la zanja que se construye como protección fronteriza en Colchane.

Los dos sujetos, de 31 y 43 años, fueron detenidos el lunes pasado por efectivos del OS-7, quienes en el contexto del plan “Escudo Fronterizo” los sorprendieron en una máquina retroexcavadora tapando una de las zanjas que se ubica en Pampa Toldo.

El control de detención de ambos se amplió hasta ayer jueves, y durante la audiencia se expusieron los hechos y la querella del Servicio Nacional de Aduanas por el delito de contrabando, dado que la máquina marca MF, modelo 750, no tiene origen conocido y estaba tapando la zanja para salir del país por un paso no habilitado.

El Departamento Jurídico de la Aduana de Iquique, argumentó que la máquina iba en dirección a Bolivia y por eso se configura el delito de contrabando, al que se suma el de daños por la destrucción de la zanja.

La formalización de cargos la realizó el fiscal jefe del Ministerio Público en la provincia del Tamarugal, Milton Torres, quien dio a conocer los antecedentes al magistrado Luis Rodríguez.