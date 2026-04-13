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    Detienen a dos sujetos que utilizaban retroexcavadora para cubrir zanjas en Colchane

    Los sujetos, de nacionalidad boliviana y descubiertos durante un patrullaje preventivo, serán formalizados por contrabando de vehículo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Detienen a dos sujetos que utilizaban retroexcavadora para cubrir zanjas en Colchane Carabineros de Tarapacá

    Dos sujetos de nacionalidad boliviana fueron detenidos en Colchane, región de Tarapacá, durante la jornada del domingo por personal del OS-7 de Carabineros. Los individuos habrían estado utilizando una retroexcavadora para “despejar terrenos y habilitar de forma ilegal pasos no autorizados”.

    Según el detalle entregado por la institución policial, el hecho habría sido descubierto por los funcionarios de Carabineros durante un patrullaje fronterizo en la comuna.

    Los imputados, según Carabineros, habrían utilizado la maquinaria para habilitar pasos que permitieran el paso de organizaciones delictuales y el traslado de mercancías de contrabando e ilícitas.

    Respecto a los detenidos, estos tendrían 31 y 43 años. Uno de ellos tendría antecedentes penales por contrabando.

    La maquinaria utilizada, una retroexcavadora MF modelo 750, fue incautada por la policía. Mientras tanto, los detenidos serán pasados a control de detención este lunes.

    Lo anterior se produjo mientras se encuentra en pleno desarrollo el plan Escudo Fronterizo por parte del gobierno de José Antonio Kast, el que involucra una serie de medidas para enfrentar la migración irregular.

    Entre las medidas, se encuentra el desarrollo de zanjas en diversos sectores fronterizos de la Macrozona Norte. Según detalló el ministerio de Obras Públicas durante la jornada del sábado, las obras en este punto se encuentran avanzando de acuerdo a lo planificado.

    Cuando se presentó la iniciativa, se detalló que se espera las zanjas alcancen una extensión de 30 kilómetros en los primeros tres meses.

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