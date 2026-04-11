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    Arrau detalla avances del plan Escudo Fronterizo en Colchane: expansión de zanjas y mejoramiento de infraestructura

    El secretario de Estado detalló el avance en el mejoramiento del Complejo Fronterizo Colchane, que registra un 23% de progreso a la fecha, además del proyecto de reposición del Cuartel Modular de Carabineros en la comuna.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Arrau detalla avances del plan Escudo Fronterizo en Colchane: expansión de zanjas y mejoramiento de infraestructura Ministerio de Obras Públicas

    El ministro de Obras Públicas (MOP), Martín Arrau, detalló este sábado desde Colchane, en la Región de Tarapacá, los avances por parte del Ejecutivo en el plan “Escudo Fronterizo”, particularmente respecto a la seguridad y control migratorio en la frontera con Bolivia y el mejoramiento de infraestructura para Carabineros del complejo fronterizo.

    “Estamos en Colchane en una visita con foco en la seguridad por mandato expreso del Presidente José Antonio Kast supervisando obras muy necesarias, como el mejoramiento del complejo fronterizo y la renovación de la comisaría de Carabineros existente. Se trata de trabajos que son claves para el orden y la seguridad en la región y el país”, señaló al respecto Arrau.

    El pasado 16 de marzo, el Presidente José Antonio Kast desde Arica detalló el comienzo de ejecución del plan Escudo Fronterizo, que involucra una serie de nuevos proyectos de ley además de la realización de 30 kilómetros de zanja, con dimensiones mínimas de 3 metros de alto y 3 metros de ancho.

    Ministerio de Obras Públicas

    Desde el MOP detallan que los trabajos avanzan de acuerdo a lo planificado, ejecutados por equipos de la Dirección de Vialidad con diversas maquinarias: bulldozer, retroexcavadora, cargador frontal, motoniveladora, camiones tolva, entre otros. Estos operarían en el tramo entre la ruta internacional 15 CH hasta el norte por el límite fronterizo con Bolivia.

    “En paralelo a esta nueva infraestructura para el control y las policías, también se suma al trabajo que estamos haciendo con el Ejército en materia de zanjas, tanto en Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota, como acá en Colchane, en la Región de Tarapacá. Se trata de labores que apuntan a impedir la movilidad de autos y camiones, para reducir el tráfico, el contrabando y otros delitos”, explicó el secretario de Estado.

    Respecto al mejoramiento del Complejo Fronterizo Colchane, el proyecto registra hasta la fecha un 23% de avance y tendría, según detallan desde el MOP, un término programado para fines de este año. Las obras están financiadas desde el Ministerio de Interior y tendrían una inversión de $11.243 millones.

    Ministerio de Obras Públicas

    En cuanto al proyecto de reposición del Cuartel Modular de Carabineros de Colchane, desde el ministerio detallan que este consta de dos etapas.

    La primera de ellas implica la instalación de un cuartel modular que permita la operación en el corto plazo. La segunda, en tanto, ya corresponde al desarrollo de un nuevo edificio que permita albergar a cerca de 80 funcionarios de la policía local.

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    Más sobre:Martín ArrauBoliviaObras PúblicasColchaneCarabinerosMigraciónPlan Escudo Fronterizo

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