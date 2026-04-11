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    Ministra Wulf visita centro de rehabilitación para madres y destaca programa que integra tratamiento junto a sus hijos

    La secretaria de Estado valoró el trabajo del centro Santa María de La Esperanza en la región de O’Higgins, que ofrece tratamiento gratuito a mujeres con consumo severo de drogas y a sus recién nacidos

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ministra Wulf visita centro de rehabilitación para madres y destaca programa que integra tratamiento junto a sus hijos

    La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, visitó este viernes el centro de tratamiento Mujeres Santa María de La Esperanza, en la región de O’Higgins, donde compartió con madres que se encuentran en proceso de rehabilitación por consumo de drogas y alcohol.

    Durante la jornada, la autoridad conoció el trabajo terapéutico que realiza el recinto, enfocado en la reparación de vínculos familiares y el fortalecimiento de la relación entre madres e hijos, además de los procesos de reinserción social y laboral.

    Tras el encuentro, Wulf destacó la experiencia de las mujeres en tratamiento. “Pudimos conocer la realidad de muchas mujeres que han sufrido, que han consumido sustancias, que han tenido un embarazo difícil y que hoy se están recuperando. Como país necesitamos seguir el camino de la recuperación, de que las madres puedan salir adelante junto a sus hijos, que no exista una separación. Este lugar entrega esperanza”, señaló.

    Ministra Wulf visita centro de rehabilitación para madres y destaca programa que integra tratamiento junto a sus hijos

    Uno de los focos de la visita fue el programa “Naciste Tú”, iniciativa orientada al diagnóstico y tratamiento de recién nacidos expuestos al consumo de drogas y alcohol durante la gestación. Este modelo contempla una intervención integral que promueve el desarrollo perinatal y el vínculo madre-hijo, abordando de forma conjunta el proceso terapéutico.

    En ese sentido, la ministra valoró que el programa permita que las madres permanezcan junto a sus hijos durante la rehabilitación. “Las mamás están con sus niños, los cuidan en toda la etapa temprana, aprenden a estimularlos y a generar un vínculo fuerte. Además, ellas mismas se están rehabilitando no solo físicamente, sino también en lo espiritual y económico, con herramientas para acceder a un trabajo”, afirmó.

    Por su parte, la directora de la Corporación La Esperanza, Ana Luisa Jouanne, valoró la visita de la autoridad y relevó el carácter único del programa. “Tenemos un modelo que rehabilita también a los recién nacidos gestados en consumo, que son el último eslabón de la droga. Sin esta oportunidad, muchos crecerían en contextos de vulnerabilidad o serían institucionalizados. Buscamos que ‘Naciste Tú’ se replique en todo Chile”, indicó.

    Ministra Wulf visita centro de rehabilitación para madres y destaca programa que integra tratamiento junto a sus hijos

    La jornada también incluyó el testimonio de Norma Adema, usuaria del centro, quien relató su proceso de cambio tras años de adicción. “Cuando tuve a mi hija, supe que tenía que dejar la droga y cambiar mi vida para mejorar la de las dos. Aquí me han dado la oportunidad de rehabilitarme y también a mi hija”, sostuvo.

    Según datos del centro, el 99,9% de los niños y niñas que egresan del programa logran rehabilitar áreas afectadas al momento del ingreso, mientras que el 70% de las madres completa la fase intensiva residencial tras 12 meses de tratamiento.

    Más sobre:María Jesús WulfMinisterio de Desarrollo Social y FamiliaCentro de RehabilitaciónRegión de O'HigginsGobierno

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