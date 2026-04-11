Colina se prepara para la fiesta de Cuasimodo con expectativas por alta convocatoria y asistencia de Chomali

Con más de 1.500 jinetes y la presencia del arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí, Colina prepara su nueva edición para el Cuasimodo 2026.

El evento principal se desarrollará en Colina Centro, a partir de las 7:00 horas de este domingo 12 de abril. Durante la jornada, la caravana recorrerá áreas como Peldehue, Esmeralda, Reina Norte, Reina Sur y Santa Filomena, concluyendo con una misa en el sector de San Miguel.

Como se espera una alta convocatoria de visitantes en la jornada inaugural , se reforzará el comercio local y la oferta gastronómica. Asimismo, en Avenida Colina se instalará como un espacio de encuentro la Feria de Cuasimodo.

La celebración religiosa continuará en la comuna durante los dos domingos siguientes. Durante el 19 será en Las Canteras, a partir de las 9:00 horas y luego concluirá el 26 este mismo mes en los sectores de Quilapilún, El Colorado y Chacabuco desde las 8:00 horas. Esto, en un despliegue que involucra a toda la comuna.

Colina se prepara para la fiesta de Cuasimodo con expectativas por alta convocatoria y asistencia de Chomali

“No es solo una expresión religiosa, sino una muestra de fe, compromiso con los demás y respeto por las raíces, donde este andar a caballo de miles de jinetes recuerda que en la comuna nadie se queda atrás. Además, es una de las muestras de fe más sinceras y tradicionales de todo el país, cumpliendo con la tradición católica de comulgar al menos una vez al año; nosotros como municipalidad estamos siempre felices de colaborar con las manifestaciones religiosas y culturales de nuestras vecinas y vecinos”, señaló la alcaldesa Isabel Valenzuela.

Se espera que en la instancia participen alrededor de 1.500 jinetes de diferentes grupos de Colina, con los pañuelos, banderas y tradicionales esclavinas. Estos acompañan a los sacerdotes que llevan la Eucaristía a quienes no pudieron comulgar durante la Pascua, como adultos mayores y enfermos.

Para esta edición, el desde el municipio se coordinó un despliegue especial de apoyo logístico y de seguridad, además de incluir puntos de atención veterinaria y bebederos ubicados para resguardar a los caballos durante el recorrido.