30 kilómetros de zanja y nuevos proyectos de ley: Alvarado entrega detalles del Plan Escudo Fronterizo en Arica

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, entregó esta tarde detalles de las obras que se realizarán en el complejo fronterizo Chacalluta, en Arica, donde miembros del Ejército se encuentran trabajando en la construcción de zanjas y muros, en el marco de la implementación del Plan Escudo Fronterizo.

El Presidente José Antonio Kast arribó a Arica junto al titular del Interior, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros; y de Obras Públicas, Martín Arrau para inaugurar oficialmente la iniciativa que constituye uno de los primeros decretos firmados por el Presidente tras asumir en La Moneda.

Las obras de contramovilidad del Plan de Escudo Fronterizo tendrán una extensión de cerca de 500 kilómetros en toda la frontera norte. Específicamente en Arica, Alvarado precisó que los 3.000 metros (3 km) de zanja construidos actualmente llegarán a 30 kilómetros en un plazo de 90 días, que constituye la primera etapa del plan.

“Hoy día comienza a configurarse este plan fronterizo que implica no solamente las obras que vemos a nuestras espaldas y otras complementarias, sino también medidas de carácter administrativo y legislativo que se irán complementando en el transcurso de los próximos días”, detalló el titular de Interior.

Alvarado sostuvo que “nuestro objetivo es llegar a una longitud importante de construcción de zanjas” y reforzar el control de las fronteras. Además, detalló que ingresarán al Congreso iniciativas que sancionen “a quienes transporten o trasladen a migrantes irregulares”.

“Se van a ingresar o se va a poner urgencia a normas que dicen relación con llevar a delito el ingreso irregular al país. Y de esta manera ir concentrando esfuerzos en proteger las fronteras, disminuir el flujo irregular y tratar de que el flujo de salida de personas irregulares en nuestro país comience poco a poco a aumentar ”, agregó.

Las obras del plan, que constituye una de las principales promesas de campaña de Kast, iniciaron el pasado viernes con el despliegue de la maquinaria del Ejército en el lugar.