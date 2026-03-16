SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    30 kilómetros de zanja y nuevos proyectos de ley: Alvarado entrega detalles del Plan Escudo Fronterizo en Arica

    El ministro del Interior detalló que ingresarán al Congreso iniciativas que sancionen “a quienes transporten o trasladen a migrantes irregulares”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Los ministros Alvarado, Barros y Arrau en Arica.

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, entregó esta tarde detalles de las obras que se realizarán en el complejo fronterizo Chacalluta, en Arica, donde miembros del Ejército se encuentran trabajando en la construcción de zanjas y muros, en el marco de la implementación del Plan Escudo Fronterizo.

    El Presidente José Antonio Kast arribó a Arica junto al titular del Interior, el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros; y de Obras Públicas, Martín Arrau para inaugurar oficialmente la iniciativa que constituye uno de los primeros decretos firmados por el Presidente tras asumir en La Moneda.

    Las obras de contramovilidad del Plan de Escudo Fronterizo tendrán una extensión de cerca de 500 kilómetros en toda la frontera norte. Específicamente en Arica, Alvarado precisó que los 3.000 metros (3 km) de zanja construidos actualmente llegarán a 30 kilómetros en un plazo de 90 días, que constituye la primera etapa del plan.

    “Hoy día comienza a configurarse este plan fronterizo que implica no solamente las obras que vemos a nuestras espaldas y otras complementarias, sino también medidas de carácter administrativo y legislativo que se irán complementando en el transcurso de los próximos días”, detalló el titular de Interior.

    Alvarado sostuvo que “nuestro objetivo es llegar a una longitud importante de construcción de zanjas” y reforzar el control de las fronteras. Además, detalló que ingresarán al Congreso iniciativas que sancionen “a quienes transporten o trasladen a migrantes irregulares”.

    “Se van a ingresar o se va a poner urgencia a normas que dicen relación con llevar a delito el ingreso irregular al país. Y de esta manera ir concentrando esfuerzos en proteger las fronteras, disminuir el flujo irregular y tratar de que el flujo de salida de personas irregulares en nuestro país comience poco a poco a aumentar”, agregó.

    Las obras del plan, que constituye una de las principales promesas de campaña de Kast, iniciaron el pasado viernes con el despliegue de la maquinaria del Ejército en el lugar.

    Más sobre:José Antonio KastPlan Escudo FronterizoAricaComplejo Fronterizo ChacallutaClaudio AlvaradoChacalluta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La roció con alcohol y le prendió fuego: condenan a 10 años de cárcel a sujeto en Punta Arenas por femicidio frustrado

    Gobierno analiza alternativas para el futuro del mecanismo de estabilización de combustibles

    El libro Ternura y Memoria recopilará tres obras fundamentales de Felipe Zambrano que vuelven a cartelera

    Tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago sigue cayendo en febrero

    Los inesperados acompañantes de Akriila en su show de Lollapalooza

    Chappell Roan cierra Lollapalooza: triunfa con un pop vibrante y masivo

    Lo más leído

    1.
    Presidenta del Senado, Paulina Núñez, califica como “un error político” haber avanzado en la conmutación de penas

    Presidenta del Senado, Paulina Núñez, califica como “un error político” haber avanzado en la conmutación de penas

    2.
    PPD sigue los pasos de la DC y se suma a pacto con la derecha en la Cámara

    PPD sigue los pasos de la DC y se suma a pacto con la derecha en la Cámara

    3.
    Más de 2.900 detenidos en 72 horas: comité de seguridad recibe datos de Carabineros y PDI sobre operativos de los últimos días

    Más de 2.900 detenidos en 72 horas: comité de seguridad recibe datos de Carabineros y PDI sobre operativos de los últimos días

    4.
    Fallido permiso administrativo y sospechas en torno a un oficio prolongan conflicto por secretario del Senado

    Fallido permiso administrativo y sospechas en torno a un oficio prolongan conflicto por secretario del Senado

    5.
    PC se abre a inaugurar temporada de reclamos ante el TC por Plan de Reconstrucción Nacional de Kast

    PC se abre a inaugurar temporada de reclamos ante el TC por Plan de Reconstrucción Nacional de Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    30 kilómetros de zanja y nuevos proyectos de ley: Alvarado entrega detalles del Plan Escudo Fronterizo en Arica
    Chile

    30 kilómetros de zanja y nuevos proyectos de ley: Alvarado entrega detalles del Plan Escudo Fronterizo en Arica

    Corte anula castigo a hincha de Colo Colo que tenía prohibido acceso al estadio Monumental por 10 años

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Gobierno analiza alternativas para el futuro del mecanismo de estabilización de combustibles
    Negocios

    Gobierno analiza alternativas para el futuro del mecanismo de estabilización de combustibles

    Tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago sigue cayendo en febrero

    Los desafíos de Joaquín Cortez al mando de la Superintendencia de Pensiones

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026
    Tendencias

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    El sentido adiós del Matador Salas a Marcelo Araujo, la voz de sus goles más recordados en River Plate
    El Deportivo

    El sentido adiós del Matador Salas a Marcelo Araujo, la voz de sus goles más recordados en River Plate

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Liam Draxl en la qualy del Masters de Miami

    La razón de la Roja para borrar a Erick Pulgar de los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción
    Tecnología

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    El libro Ternura y Memoria recopilará tres obras fundamentales de Felipe Zambrano que vuelven a cartelera
    Cultura y entretención

    El libro Ternura y Memoria recopilará tres obras fundamentales de Felipe Zambrano que vuelven a cartelera

    Los inesperados acompañantes de Akriila en su show de Lollapalooza

    Chappell Roan cierra Lollapalooza: triunfa con un pop vibrante y masivo

    Crisis en Cuba: Creciente malestar social deriva en actos de protesta poco habituales y autoridades reportan apagón nacional
    Mundo

    Crisis en Cuba: Creciente malestar social deriva en actos de protesta poco habituales y autoridades reportan apagón nacional

    Las rivalidades e intrigas que llevaron a Mojtaba Jamenei al poder

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT