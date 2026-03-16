Cuerpo Militar del Trabajo: el brazo operativo del Ejército al que Kast recurrió para construir zanjas en la frontera norte

Presidente Kast visita Arica a verificar las obras para la construcción de la zanja en la frontera.

La tarde del pasado viernes 13 de marzo comenzaron a llegar hasta la frontera de Chile con Perú una serie de maquinarias hasta el paso de Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota. La imagen llamó la atención, dado que marcaba el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, quien había asumido dos días antes bajo la promesa de crear “barreras físicas” para impedir la migración ilegal.

El verde ocre y color café de las vehículos de carga pesada fueron una señal de que se trataba de maquinarias del Ejército. Estos fueron los primeros despliegues de la institución castrense tras la orden que dio el propio Mandatario al comandante en jefe, general Pedro Varela. “ Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios y de acciones en la Macrozona Norte . Le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”, mandató Kast al general el miércoles tras asumir.

Cuerpo Militar del Trabajo en Arica. Foto: Rocío Latorre - La Tercera.

Para lograr ese mandato, Varela movilizó al Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), una histórica división del Ejército que se encarga de realizar obras civiles desde 1950. Ese mismo organismo será el encargado de llevar a cabo las obras de construcción encargadas por Kast en la frontera norte, las que en un primer momento implicarán la construcción de 600 metros de zanja en Chacalluta y el levantamiento de un muro con el material que se saque de esa misma excavación .

Esas obras serán las que durante la tarde de este lunes revisará Kast en la frontera norte, dando inicio así al “Plan Escudo Fronterizo”, impulsado por la nueva administración y que involucra a los ministerios de Defensa, Obras Públicas y Seguridad.

Una repartición histórica

La historia del CMT, tiene sus orígenes en una decisión presidencial. En 1953, el entonces presidente Carlos Ibáñez del Campo impulsó la creación del Servicio Militar del Trabajo, el que después se rebautizó al nombre que tiene actualmente. Desde entonces, y hasta ahora, el organismo dependiente de la División de Ingenieros del Ejército, ha tenido el mismo objetivo: la construcción de obras viales.

A lo largo de la su historia, el CMT, conformado principalmente por militares, ha desarrollado construcciones que buscan, según especifican en la institución, unir zonas aisladas, en su gran mayoría en lugares extremos del país y que cuentan con complejas superficies geográficas. Así funcionarios de diversas áreas profesionales del Ejército, trabajan en la construcción de carreteras y puentes, entre otras obras similares.

Cuerpo Militar del Trabajo en Arica. Foto: Rocío Latorre - La Tercera.

El CMT, además de depender directamente de la División de Ingenieros encabezada por el general de brigada, Eduardo Candia, está bajo el alero del Comando de Apoyo a la Fuerza, dirigido por el general de división, Rafael Cabrera, quien forma parte del alto mando institucional.

A nivel de reparticiones, el CMT cuenta con cinco subjefaturas a nivel nacional , sólo una de ellas en el norte y, específicamente, en Arica. Las otras se encuentran emplazadas en Santiago, Puerto Montt, Aysén y Magallanes.

28.11.2013 - CUERPO MILITAR DEL TRABAJO - CTM - EJERCITO DE CHILE - CONECTIVIDAD - PUENTE MODULAR - PUENTE MECANO - ESTRUCTURA - OBRAS VIALES - REGION DEL AYSEN - TRABAJADORES - COCHRANE. FOTO RICHARD ULLOA / LA TERCERA. - SANTIAGO - Region METROPOLITANA - Chile RICHARD ULLOA

Recientemente, en el norte, el CMT trabajó en el mejoramiento del camino a Ollagüe. En el sur, por su parte, también trabaja en la construcción del camino Puelo con Paso El Bolsón, en la Región de Los Lagos. En el extremo sur también se desarrollan obras de la construcción vial para unir Río Tranquilo y Lago Brown en la Región de Aysén, mientras que en Magallanes están avanzando en la ruta Vicuña con Bahía Yendegaia. En la misma zona sur, el CMT también trabaja en el trazado de la carretera a Pampa Guanaco en Tierra del Fuego.

¿Una obra conjunta?

Si bien su composición es principalmente militar, el CMT igualmente está integrado por civiles de diversas áreas de la ingeniería. El trabajo de la repartición en general se da de la mano con otros organismos fiscales, principalmente a través de convenios con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con el que mantiene una histórica alianza desde su formación.

Maquinaria en la frontera norte la mañana de este lunes durante la visita del Presidente José Antonio Kast a Arica. Patricio_Banda

Eso mismo ocurriría, ahora, con la construcción de las zanjas en el norte. Según se ha conocido hasta ahora, si bien las obras serán ejecutadas por el CMT, estas están administradas por el MOP. Según el Decreto con Fuerza de ley que creó el CMT “cualquier entidad de la administración pública nacional, fiscal, semifiscal o autónoma y municipal, podrá ejecutar obras por intermedio del CMT”.

Aunque, además de eso, la misma regulación también estipula que los trabajos que se realicen con otros organismos, estos deberán ser financiados por esa institución solicitante. “ Dichas obras se ejecutarán con cargo a los fondos que se consulten para tal objeto en el presupuesto de la entidad que encargue su ejecución ”, se lee en el decreto que crea el CMT.

Los otros caso del CMT

Que el Ejecutivo haya recurrido al CMT para llevar a cabo una obra impulsada desde el gobierno no es nuevo. Sin ir más lejos, durante la dictadura, el régimen de Augusto Pinochet encargó al CMT la construcción de la Carretera Austral, lo que se materializó en 1976.

Carretera Austral.

En otras ocasiones, otros gobiernos también han recurrido al organismo militar, como en 2010 durante la reconstrucción de la Región del Biobío tras el terremoto del 27 de febrero. Esa vez, además, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera destacó que el CMT contrató a civiles para llevar a cabo esas labores, algo para lo que también está facultado en caso que lo requiera.

Más adelante, en 2014, el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet también destacó el trabajo de la división en las primeras obras de reconstrucción del megaincendio que de produjo en agosto de ese año en Valparaíso.