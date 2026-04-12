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    Steinert inicia su despliegue en Tarapacá con un operativo de control migratorio y detenciones

    La autoridad ministerial participó de un operativo en Alto Hospicio que terminó con 45 personas fiscalizadas y tres detenidas. "Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber quiénes están en nuestra casa”, indicó la titular de Seguridad.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Steinert inicia su despliegue en Tarapacá con un operativo de control migratorio y detenciones Ministerio de Seguridad

    La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, dio inicio a su despliegue en la Región de Tarapacá, asistiendo a un operativo de control de migrantes y de personas con órdenes de detención pendientes en el sector de El Boro.

    Esto, en el marco de una agenda que se extiende durante este domingo en Alto Hospicio, que inició con el control, seguirá con un Escudo en Ruta en conjunto con la PDI en Huara y finalizará con una visita al Centro Penal.

    “Tiene que ver con el plan del Presidente Kast, que tiene que ver con el control del territorio. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber quiénes están en nuestra casa”, señaló la autoridad ministerial.

    El operativo en El Boro se efectuó junto a Carabineros y PDI, para determinar si hay individuos con ingresos irregulares, con quienes se avanza con el respectivo proceso de expulsión, o personas con órdenes de detención, quienes son puestos a disposición de la justicia, según explicó Steinert.

    El general Adrián Andrades, jefe de zona de Carabineros de Tarapacá afirmó que “llevamos más de 50 controles preventivos, entre controles de identidad y controles vehiculares. Esto ha resultado en la detención de tres personas”. La autoridad policial señaló que los operativos se efectúan permanentemente, coordinados con la PDI y la Seremi de Seguridad Pública, al igual que los controles carreteros que se hacen permanentemente

    El operativo de control “nace conforme a los lineamientos institucionales de ambas policías, con el fin de ir a neutralizar todos los puntos en los que estén desarrollándose delitos, ya sea de contrabando, focalizados en buscar prófugos de la justicia, como también cumplir órdenes de detención pendientes y situación irregular de algunas personas que puedan estar en este sector y otros de Iquique”, detalló el prefecto inspector Mauricio Horquera Ramírez, jefe de región policial de Tarapacá.

    Steinert inicia su despliegue en Tarapacá con un operativo de control migratorio y detenciones SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    De acuerdo con el prefecto, durante la jornada ya van 45 personas fiscalizadas, de las cuales hay dos denunciadas por ingreso irregular. Asimismo, comentó que lograron ubicar a un sujeto que tenía una denuncia por presunta desgracia y a una persona notificada con una expulsión del territorio nacional.

    Consultada por la presencia de suficiente personal policial para el control de ruta, la ministra señaló que “uno de nuestros desafíos es fortalecer a Carabineros desde todo punto de vista, no solamente en tecnología. Estamos en proyectos para fortalecer la formación, lo que es escuelas de formación de Carabineros”.

    Asimismo, sobre el robo de vehículos, la jefa de la cartera de Seguridad planteó que “independiente del lugar en que se provoque el delito, siempre va a terminar en la Ruta 5 en algún momento, y por lo tanto estamos junto a la PDI y Carabineros de chile analizando los lugares en que podemos tener este control en ruta para evitar, no solo la comisión de ese delito, sino de otros también”.

    “El hecho de controlar la Región de Tarapacá permite hacer al país más seguro”, sostuvo el senador Renzo Trisotti, del partido republicano, quien acompañó a la ministra en el operativo.

    “Esta es la forma eficaz y eficiente, con un carácter de permanencia de poder combatir todos estos males que han afectado al norte del país”, reforzó el parlamentario.

    Por su parte, la delegada Presidencial Regional, Adriana Tapia, agradeció la presencia de Steinert, tras reunirse con ella. “Nos hemos puesto bien de acuerdo, hemos conversado sobre los lineamientos más importantes que tiene el Ministerio de Seguridad y que como Delegación Regional compartimos y hemos venido trabajando desde el primer día”

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