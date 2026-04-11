Utilizaron un taladro para cometer el crimen: detienen a tres sujetos por homicidio de un hombre en Tarapacá

Carabineros del departamento OS-9 de Investigación de Organizaciones Criminales logró detener a tres personas por el homicidio de un hombre en la ciudad de Iquique, quien habría sido agredido con un taladro en su cuerpo al menos 30 veces.

Según las autoridades, la víctima, un extranjero de 40 años, fue abordada por este grupo de personas, quienes primero lo golpearon con elementos contundentes.

Después de cometer el crimen, trasladaron el cuerpo en un vehículo y lo abandonaron en la vía pública.

El coronel Diego Salas, de la Prefectura de Carabineros en Iquique, señaló que fue mediante el peritaje a cámaras que pudieron identificar el automóvil de los atacantes.

También informó que a través del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) se “logra la detección y la ubicación del vehículo con uno de los integrantes en su interior”. Con esta información el Ministerio Público instruyó nuevas diligencias para identificar a los otros victimarios.

“Después de análisis, tanto de teléfonos, empadronar testigos, revisión de cámaras y también un trabajo pericial por parte de nuestro laboratorio de criminalística, pudimos determinar en menos de 24 horas la identificación de los otros dos componentes de la banda criminal, dijo el coronel Salas.

Durante la detención, también incautaron tres teléfonos celulares, el taladro que se habría utilizado en el asesinato, un bate y un cuchillo .

Los imputados quedaron a disposición de la justicia y pasarán a control de detención durante este domingo.