Detienen a delincuente que trepó árbol de más de 20 metros para evitar su captura en La Araucanía

Carabineros de la 2ª Comisaría de Collipulli, Región de La Araucanía, detuvieron el pasado viernes a un hombre que trepó un árbol de 20 metros para evitar su captura tras haber agredido a su expareja y robado su celular momentos antes.

El operativo, ejecutado por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y drones, se llevó a cabo luego de que los uniformados recibieran la denuncia de una mujer que, según relató, fue víctima de agresiones por parte de su conviviente.

Ante la presencia del personal policial, el hombre de 39 años se dio a la fuga y escaló un árbol de 20 metros donde se mantuvo escondido por más de dos horas hasta que un estornudo lo delató ante el personal de Carabineros.

Según informó el comisario de Carabineros, Héctor Ibarra, el imputado mantenía, además, dos órdenes de detención vigentes emanadas por el Juzgado de Garantía de Coronel por el delito de robo en lugar habitado y violación de morada.

El Ministerio Público ordenó que el detenido pase a control de detención y otorgó una medida de protección a favor de la víctima.