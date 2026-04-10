Más de 70 efectivos policiales trabajan en nuevo operativo de control migratorio en la Vega Central

Un gran operativo de control migratorio encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros, se lleva a cabo durante la mañana de este viernes en la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

El operativo, en el cual trabajan un total de 75 funcionarios de ambas instituciones policiales, contempla una fiscalización de personas extranjeras con el fin de verificar su situación migratoria y detectar eventuales órdenes de detención pendientes.

Según explicó la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, "el sentido de esto es poder enfrentar lo que es el crimen organizado y saber quiénes se encuentran realmente en nuestro país“, añadiendo que en caso de detectar a personas con órdenes pendientes, estas serán puestas a disposición de los tribunales de justicia.

Por su parte, el director de la PDI, Eduardo Cerna, sostuvo que se trata de un operativo focalizado en un área específica con un tiempo acotado, esto dado que señala resulta más “efectivo”.

“Hay algunos procedimientos que son a nivel nacional. Y otros que son específicos, como el caso este. En realidad es mantener un control constante del extranjero, tratando de identificar, enrolar y establecer casos de extranjeros irregulares que tenemos en Chile”, expresó.

En la ocasión, respecto a las razones para escoger la Vega Central como lugar para llevar a cabo este operativo, el director de la PDI señaló que “es es una zona de mucha fluencia de público, también tiene un porcentaje importante de extranjeros. Y lo que buscamos es que el extranjero que está acá, esté regular. Y el que no, será enrolado, identificado y denunciado para el proceso de expulsión respectivo”.

Este operativo se suma a otras intervenciones realizadas en el lugar.

Funcionarios policiales que han utilizado sus armas de fuego estando de civil

En la ocasión, las autoridades abordaron los recientes casos en que funcionarios han debido utilizar sus armas de fuego para repeler a delincuentes, mientras no se encuentran en funciones.

Según apuntó el director de la PDI, “ellos han sido víctimas de delitos, incluso en algunos casos estando con sus familias”, a la vez que señaló que “por sobre la situación de riesgo, se han identificado como funcionarios de la PDI, han repelido la agresión, y a consecuencia de defender su integridad física y de actuar como policía, han resultado algunos imputados detenidos y otros lamentablemente fallecidos”.

En tanto, desde Carabineros se refirieron al fallecimiento de un sujeto, luego de que un carabinero de civil lo abatiera para frustrar el robo que planeaba junto a otros dos sujetos. “Se está tomando el procedimiento por parte del Ministerio Público. La investigación la tiene la Policía de Investigaciones, nosotros vamos a entregar todos los antecedentes que se necesiten”.