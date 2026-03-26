SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Realizan nuevo operativo policial migratorio en la Vega Central: se identificaron a 45 personas infractoras de la Ley de Migraciones

    Más de 80 funcionarios de la PDI y Carabineros se desplegaron en horas de la mañana en el lugar.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI.

    Un nuevo operativo policial migratorio llevó a cabo durante la mañana de este jueves personal de la Policía de Investigaciones y Carabineros en el sector de La Vega Central.

    Más de 80 funcionarios policiales participaron en el operativo que fue liberado por el Departamento de Policía Internacional y Migraciones, y que contó con diversas fiscalizaciones en distintos puntos del sector.

    El prefecto de la PDI, Pablo Garay, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, detalló que “por parte de la PDI podemos decir que en este momento tenemos a 45 personas que son infractoras de la Ley de Migraciones que van a ser trasladadas al cartel de la Policía Internacional donde vamos a realizar sus trámites respecto a la denuncia ante la autoridad administrativa”.

    Según explicó, los sujetos que son de varias nacionalidades, presentaban diferentes tipos de faltas, siendo la principal el ingreso irregular al país.

    Respecto al operativo el funcionario policial señaló que “la estrategia es abarcar ciertos desde el entorno hacia adentro y buscar ciertos objetivos que también tenemos desde antes y que son parte de la planificación que tenemos”.

    Más sobre:CarabinerosPolicialPDIVega Central

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Figueroa no considera que manifestaciones sociales se desarrollen por estar un gobierno de derecha: “No hay que caer en la caricatura”

    Mon Laferte y su tour por Norteamérica “Esto no cambia lo político, pero puede dar algo de ilusión a la gente de EE.UU.”

    Catalina San Martín endurece el tono contra alcaldes de oposición y pide al gobierno trabajar en conjunto con municipios

    Ministro García llama a no comparar crisis derivada de la guerra en Irán con la de Ucrania: “La situación fiscal es muy distinta”

    Ministra Steinert viaja a La Araucanía en medio de críticas opositoras por recorte al presupuesto de Seguridad

    Lo más leído

    1.
    GORE de La Araucanía inicia sumario al detectar irregularidades en transferencias por $9 mil millones durante 2022

    GORE de La Araucanía inicia sumario al detectar irregularidades en transferencias por $9 mil millones durante 2022

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Rating del miércoles 25 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 25 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Figueroa no considera que manifestaciones sociales se desarrollen por estar un gobierno de derecha: “No hay que caer en la caricatura”
    Chile

    Figueroa no considera que manifestaciones sociales se desarrollen por estar un gobierno de derecha: “No hay que caer en la caricatura”

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Catalina San Martín endurece el tono e insta al gobierno a trabajar en conjunto con los municipios por alza de tarifas

    CFA tras último informe del gobierno anterior: habría cuarto incumplimiento consecutivo de la meta fiscal en 2026 y ve más presiones por guerra en Irán
    Negocios

    CFA tras último informe del gobierno anterior: habría cuarto incumplimiento consecutivo de la meta fiscal en 2026 y ve más presiones por guerra en Irán

    Briones mantiene críticas al gobierno por “Estado en la quiebra”, pero respalda a Quiroz por alza del precio de las bencinas

    Precio del petróleo rebota y el barril vuelve a superar la barrera de los US$ 100

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia
    Tendencias

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    La extraña ventaja genética que tienen las personas que viven en los Andes, según un estudio

    La contundente respuesta de Nicolás Córdova a las críticas de Arturo Vidal a la lista de la Roja
    El Deportivo

    La contundente respuesta de Nicolás Córdova a las críticas de Arturo Vidal a la lista de la Roja

    La dura autocrítica de Daniel Garnero tras la derrota de la UC ante Ñublense

    La U suma siete lesionados: la Roja libera a un seleccionado a horas del amistoso contra Cabo Verde

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Mon Laferte y su tour por Norteamérica “Esto no cambia lo político, pero puede dar algo de ilusión a la gente de EE.UU.”
    Cultura y entretención

    Mon Laferte y su tour por Norteamérica “Esto no cambia lo político, pero puede dar algo de ilusión a la gente de EE.UU.”

    La noche en que Canal 13 censuró a Soda Stereo en su estreno televisivo en Chile

    El integrante que le faltó a Cream según Eric Clapton

    Francia: “choque de autoridad” contra la delincuencia, el gas de la risa y los morteros pirotécnicos
    Mundo

    Francia: “choque de autoridad” contra la delincuencia, el gas de la risa y los morteros pirotécnicos

    Trump vuelve a cargar contra la OTAN por “no hacer absolutamente nada” contra Irán: “No olvidaremos”

    Israel anuncia la muerte del comandante de la Armada de Irán, considerado responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme