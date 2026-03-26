Realizan nuevo operativo policial migratorio en la Vega Central: se identificaron a 45 personas infractoras de la Ley de Migraciones

Un nuevo operativo policial migratorio llevó a cabo durante la mañana de este jueves personal de la Policía de Investigaciones y Carabineros en el sector de La Vega Central.

Más de 80 funcionarios policiales participaron en el operativo que fue liberado por el Departamento de Policía Internacional y Migraciones, y que contó con diversas fiscalizaciones en distintos puntos del sector.

El prefecto de la PDI, Pablo Garay, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, detalló que “por parte de la PDI podemos decir que en este momento tenemos a 45 personas que son infractoras de la Ley de Migraciones que van a ser trasladadas al cartel de la Policía Internacional donde vamos a realizar sus trámites respecto a la denuncia ante la autoridad administrativa”.

Según explicó, los sujetos que son de varias nacionalidades, presentaban diferentes tipos de faltas, siendo la principal el ingreso irregular al país.

Respecto al operativo el funcionario policial señaló que “la estrategia es abarcar ciertos desde el entorno hacia adentro y buscar ciertos objetivos que también tenemos desde antes y que son parte de la planificación que tenemos”.